快訊

也被C名嘴性騷！新北議員陳乃瑜發文：他曾硬擠上車險遭性侵

烏克蘭台灣兵現身說法：國軍準備好面對侵略了嗎？

畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 母怒：怎忍心讓他毫無存在感

美財長葉倫：「與中國脫鉤是巨大錯誤」絕不可與中國脫鉤

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
葉倫出席眾議院聽證會時表示，與中國脫鉤將是巨大錯誤。 （路透）
葉倫出席眾議院聽證會時表示，與中國脫鉤將是巨大錯誤。 （路透）

大陸中國新聞社報導，美國財政部長葉倫當地時間13日在出席國會聽證會時表示，與中國脫鉤將是「巨大錯誤」，「絕對不可以」與中國脫鉤。

報導說，葉倫當天出席國會眾議院金融服務委員會聽證會時表示，「儘管有問題需要解決，但與中國脫鉤將是巨大錯誤」。葉倫說，美國民眾從美中貿易中「獲益巨大」，中國民眾同樣獲益，同中國的貿易給美國經濟帶來積極影響。停止同中國貿易將是「災難性的」，應該尋求降低風險，但是「絕對不可以脫鉤」。

葉倫並表示，阻礙中國民眾生活水平提高「不符合美國利益」，美國應該為中國在脫貧方面取得的成績「鼓掌」。

葉倫還表示，美國會增加對國際貨幣基金組織一些項目的資金投入，也會增加在美洲開發銀行、非洲開發銀行的資金投入。葉倫說，這些投資將可以增加美國在這些地區影響力。

談及債務上限問題，葉倫說，儘管美國在最後時刻解決了債務上限問題，避免了債務違約，但這不應該成為對待該問題的模式。拖到最後時刻再行動損害了美國在世界舞台的形像以及信用。

美國 葉倫 債務

延伸閱讀

布林肯料本月造訪北京 可能與習近平會面

彭博快訊：白宮和共和黨達成提高債務上限協議

美國債務違約期限延長至6月5日 麥卡錫承認：現在是「關鍵時刻」

美國財長將債務可能違約期限更新至6月5日

相關新聞

日經：台積電在日擴廠碰到一大阻力「土地取得不易」

台積電（2330）正考慮在日本熊本縣建立第二座工廠，供應商也準備跟隨腳步。但日經新聞報導說，有意將當地打造為晶片業重鎮的...

投資人樂觀押Fed不升息 道瓊漲145點 史指、那指創13個月新高

在最新通膨數據顯示5月物價壓力再次放緩後，美股上漲，增加了投資人對Fed本周決定下次政策時可能不升息的樂觀情緒。

新興亞洲股債 磁吸熱錢

隨著投資人擔心地緣政治緊張加劇以及中國大陸經濟成長放緩，全球基金管理業者正在爭相滿足客戶對大陸以外亞洲投資商品的需求。最...

美財長葉倫：「與中國脫鉤是巨大錯誤」絕不可與中國脫鉤

大陸中國新聞社報導，美國財政部長葉倫當地時間13日在出席國會聽證會時表示，與中國脫鉤將是「巨大錯誤」，「絕對不可以」與中...

是否邀請香港特首李家超出席APEC？美國務院改口說還沒決定

美國國務院修改一份提交給國會的聲明部分內容，該聲明原稱華府將邀請遭到美國制裁的香港特首李家超參加11月的亞太經濟合作會議...

強尬輝達！超微發表新AI晶片 蘇姿丰看好市場成長五倍

超微（AMD）13日發表即將推出的人工智慧（AI）處理器系列，目標協助資料中心處理大量AI流量，並且挑戰輝達（Nvidi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦