美財長葉倫：「與中國脫鉤是巨大錯誤」絕不可與中國脫鉤

大陸中國新聞社報導，美國財政部長葉倫當地時間13日在出席國會聽證會時表示，與中國脫鉤將是「巨大錯誤」，「絕對不可以」與中國脫鉤。

報導說，葉倫當天出席國會眾議院金融服務委員會聽證會時表示，「儘管有問題需要解決，但與中國脫鉤將是巨大錯誤」。葉倫說，美國民眾從美中貿易中「獲益巨大」，中國民眾同樣獲益，同中國的貿易給美國經濟帶來積極影響。停止同中國貿易將是「災難性的」，應該尋求降低風險，但是「絕對不可以脫鉤」。

葉倫並表示，阻礙中國民眾生活水平提高「不符合美國利益」，美國應該為中國在脫貧方面取得的成績「鼓掌」。

葉倫還表示，美國會增加對國際貨幣基金組織一些項目的資金投入，也會增加在美洲開發銀行、非洲開發銀行的資金投入。葉倫說，這些投資將可以增加美國在這些地區影響力。

談及債務上限問題，葉倫說，儘管美國在最後時刻解決了債務上限問題，避免了債務違約，但這不應該成為對待該問題的模式。拖到最後時刻再行動損害了美國在世界舞台的形像以及信用。