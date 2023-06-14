大連-印尼、大馬 新航線開通運營

隨著「地中海尼米莎三號」輪12日靠泊大連港集裝箱碼頭，地中海航運（MSC）大連—印尼、馬來西亞航線在遼寧大連口岸正式開通運營。

中新社報導，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）目前已對15個簽署國全面生效。作為中國東北地區最大的開放口岸，大連港在東北地區與RCEP國家經貿合作中發揮了重要的通道作用。

遼寧港口集團大連集裝箱碼頭有限公司市場部經理吳忠海表示，該航線計畫投入6條2500TEU（集裝箱計數）—3500TEU集裝箱船舶，每周一班，沿途掛靠印尼、馬來西亞等RCEP成員國的主要港口。

該航線還可提供大連口岸至印尼第三大港—三寶隴港的直航服務，這也意味著大連至三寶隴港的直航航線正式恢復。

吳忠海說，該航線覆蓋區域廣，連接中國華北地區、韓國，以及馬來西亞、印尼等東南亞國家，可有效緩解東北腹地客戶的貨重限制問題，有助於提高腹地與東南亞地區間水果、橡膠、化工品、礦產品等貨源的流通效率，加強大連口岸面向東南亞區域的海上貿易聯動。 遼寧港口集團方面表示，新航線的開通使大連口岸至東南亞航線服務網絡日趨完善，將有效助推中國東北地區與RCEP國家的經貿合作往來。

未來遼寧港口集團將繼續加強航線網絡建設，為地區間經貿往來注入新的動能。