航協專家：陸將更快成最大民航市場

中國自主研發的大型客機C919問世，常駐瑞士的航空業顧問菲利普．邁耶表示，C919折射出中國民航市場的巨大潛力，「中國將比我們預想中更快成為全球最大民航市場」。

新華社報導，邁耶是國際航空運輸協會（IATA）航空公司營銷和機場業務管理教授。他表示，由中國商用飛機有限責任公司製造的C919客機「在乘客舒適度方面取得了成功」，中國製造商「已經證明他們可以設計飛機」。

5月28日，C919完成從上海到北京的首次商業航班飛行，標誌著該機型正式進入民用航空市場。

根據「中國商飛公司市場預測年報（2021-2040）」，未來20年，中國航空市場將接收9084架新機，價值約1.39萬億美元，其中單通道噴氣客機6295架。到2040年，中國的機隊規模將達到9957架，成為全球最大單一航空市場。

邁耶對中國民航市場的活力和潛力充滿期待。他認為，中國遊客的出行需求未來將呈現爆炸式增長，到2035年，中國每年將有10億人次乘坐飛機旅行。

「我們必須在世界各地為再次迎接大量中國遊客做好準備。」邁耶說。

據IATA報告預測，2023年全球有43.5億人次乘飛機出行，與2019年相差無幾。

邁耶認為，與西方相比，中國具有勞動力成本優勢，這是中國製造民航飛機的競爭力所在。他說，C919客機的誕生將給國際民航客機製造領域帶來多樣化選擇。