性價比高、車型多樣 陸新能源汽車在歐受青睞

「畢馬威（KPMG，台灣譯：安侯建業）中國」與「畢馬威歐洲成員所」12日聯合推出「中國新能源汽車築夢歐洲」報告，該報告稱，高性價比使中國新能源汽車在歐洲受青睞。

中新社報導，畢馬威是當日在上海舉辦的「2023上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會」上正式發布。

報告表示，全球新能源汽車銷量從2018年的211萬輛增加到2022年的1044萬輛，同期全球新能源汽車滲透率則從2%提升至13%。2022年，中國、歐洲和美國在全球新能源汽車銷量中的分額分別為64%、22%和9%，總共占全球新能源汽車銷量的95%。

歐洲已成為中國新能源汽車「出海」的重要目的地。畢馬威中國海外投資併購交易咨詢主管合夥人、畢馬威全球中國業務發展中心負責合夥人李瑤在報告發布會上表示：歐洲發展低碳經濟信心堅定，其日益廣闊的新能源汽車市場吸引愈來愈多的中國車企進入，有助於中國新能源汽車深度融入全球產業鏈和價值鏈。

報告稱，中國新能源汽車對歐洲出口量占其全部新能源汽車出口量近半。2021年歐洲成為中國新能源汽車出口的第一大區域，2022年中國對歐洲新能源汽車出口持續領先其他區域。從具體國家來看，2022年中國新能源汽車對歐洲出口前三的國家為比利時、英國、斯洛維尼亞，出口數量分別為19.8萬輛、10.9萬輛、4.7萬輛。

「中國新能源汽車已經連續第8年生產量、銷售量和保有量全球第一，規模優勢明顯。雄厚的生產基礎和豐富的人力資源，使得中國新能源汽車的性價比更高，贏得了歐洲消費者的青睞」。報告說，中國新能源汽車市場的規模優勢使得企業可以提供更多車型，涵蓋從低端到中高端的多種市場區間，滿足歐洲消費者的不同需求。例如，2022年中國有136款新能源汽車車型可供消費者選擇，其中純電動汽車車型110個，位居世界第一。

中國新能源汽車行業在歐洲市場擁有廣闊的發展空間，不過畢馬威中國首席經濟學家康勇指出，中國新能源汽車產業鏈上下游企業要持續深耕歐洲市場，仍需面對諸如市場門檻較高、歐洲當地法律法規的變化、構建品牌認知度等一系列挑戰。