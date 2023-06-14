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1天2度出手 人行急降息救經濟

聯合報／ 記者林茂仁黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行降息救經濟，出手一波接一波。（新華社）
中國人民銀行降息救經濟，出手一波接一波。（新華社）

中國人民銀行（大陸央行）降息救經濟，出手一波接一波。昨天意外調降七天期逆回購利率（ＯＭＯ）十個基點，七天期逆回購操作利率是短期政策利率，此次下調意味政策性「降息」啟動。不到半天，人行昨晚再宣布，下調常備借貸便利（ＳＬＦ）十個基點。

分析師表示，接連降息來得有點快，卻不意外，顯示人行急於應對經濟下行的急迫性。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，這是人行十個月來首次調降政策利率，將有助於刺激信貸需求，尤其第二季以來經濟修復力度偏弱，房市再現低迷，政策利率下調，釋放明確的穩增長訊號，將有效提振消費和投資信心，推動房地產行業盡快實現軟著陸。

王青表示，人行意外降息，預計十五日中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率也將下調○點一個百分點，至百分之二點六五。鑒於ＭＬＦ操作利率是貸款市場報價利率（ＬＰＲ）的定價基礎，廿日將公布的一年期ＬＰＲ報價和五年期以上ＬＰＲ報價也將下調，一年期ＬＰＲ報價可能下調五個基點，五年期以上ＬＰＲ報價下調十五個基點。

一財網報導，人行公告表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式展開人民幣廿億元（約新台幣八十七億元）七天期逆回購操作，中標利率下降十個基點至百分之一點九，為去年八月中旬以來首次調降。逆回購相當於人行釋出短期貸款資金，有助於市場流動性。

緊跟降息之後，人行再宣布下調常備借貸便利（ＳＬＦ），隔夜期下調十個基點至百分之二點七五，七天期下調十個基點至百分之二點九，一個月期下調十個基點至百分之三點二五。

ＳＬＦ利率為人行創設的流動性調節工具，為滿足金融機構短期的大額流動性需求，對象主要為政策性銀行和全國性商業銀行。一般而言，七天ＳＬＦ利率通常為「利率走廊」的上限。而下調ＳＬＦ意味利率天花板再降，縮窄利率區間，有助於引導市場利率中樞適度下移。

中國人民銀行

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