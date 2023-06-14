光電發展快 陸開啟儲能元年

中國光伏（太陽能）龍頭企業創維光伏總經理馬龍表示，當前全球競逐「碳中和」，碳排放的核心是在發電側，火力發電的二氧化碳排放量占比巨大。新能源尤其是光伏發電是推動能源結構改變，改善人類生活環境的必選項。

中新社報導，十多年來，中國光伏產業飛速發展。中國光伏新增裝機容量連續十年位居全球首位，光伏累計裝機規模也連續8年位居全球首位。如今中國已是全球光伏產業發展最快、產能最大、技術水平最高的國家，光伏產能占世界比重超過80%。

馬龍表示，中國光伏已經處於一個高速發展的時期，但也要考慮到，光伏發電是間歇式的，具有不確定、不穩定的特點，且消納問題也制約著光伏的發展。在此背景之下，唯有儲能才能破解新能源發展瓶頸。他判斷，今年是儲能「元年」。

馬龍進一步分析，相較國外的儲能產業來說，中國儲能起步較晚但發展迅速，隨著光伏系統成本的降低以及相關利好政策的出台，儲能在今年應該會迎來一個快速發展期。

今年以來，中國持續出台多項政策支持儲能產業發展。在地方層面，多省份已發布支持儲能相關政策。例如，在儲能規畫方面，山東計畫，到2025年，新型儲能設施規模可達到500萬千瓦左右。

廣東計畫，到2025年，全省新型儲能產業營業收入達到6000億元人民幣，年均增長50%以上，裝機規模達到300萬千瓦。

在新能源配儲方面，河南出台政策推動新型儲能規模化應用，支持企業實施「分佈式清潔能源+儲能」項目。雲南發佈「關於進一步規範開發行為加快光伏發電發展的通知」，提到光伏發電項目按照裝機的10%配置調節資源，可通過自建新型儲能設施、購買共享儲能服務和購買燃煤發電系統調節服務等方式實現。

馬龍表示，在全球能源轉型的背景之下，儲能已在電力企業新業務中居於重要地位，加大儲能研發投入、探索儲能的多種應用模式，尤其是大力推動儲能的商業化應用已是大勢所趨。