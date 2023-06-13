傳高通恢復供應5G晶片給華為 CEO余承東回應

傳高通恢復供應5G晶片給華為，華為下半年或將發表有5G服務的Mate60手機。

不過，華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東對第一財經獨家表示，假消息。

今年以來，有關於華為5G手機將於2023年下半年回歸的傳言愈演愈烈，此前供應鏈更是傳出華為將今年的手機出貨量由3000萬支上調至4000萬支。銷量調整背後主要由於華為在旗艦產品上的發布節奏在恢復。

華為終端公司首席運營官何剛今年3月接受媒體採訪時表示，由於眾所周知的原因，2021年本該在每年春季發佈的華為P50系列一直延期至當年7月底才發佈，面對很多約束，解決各種困難和問題以後，華為又回到了正常產品交付的節奏上。

從華為京東自營官方旗艦瞭解到，目前華為在售的5G機型主要三款，分別為Mate30EPro，Mate40Pro以及Nove8 pro，選擇收貨地廣州後，三款機型均顯示缺貨狀態。

華為海思內部人士表示，手機晶片的攻克目前仍需要整體產業鏈的努力，目前市場上傳的堆疊技術，幾乎都是假消息，堆疊技術從2019年之前已經開始研發，並且使用在了華為的其他產品中。

上述海思內部人士指出，每隔幾個月，就有人透露華為將發佈麒麟720和麒麟830，說了兩年多了，還在說。還有人甚至預測此次將有麒麟710版本，並且由中芯國際代工。麒麟710是2018年台積電生產的12nm晶片，過去主要用在nova和榮耀等手機上，710A則是2020年上半年中芯國際生產的14nm晶片，用在中低端手機或平板上。

談及核心工具問題時，華為輪值董事長徐直軍此前在一場會議中表示，對沒有突破的產品開發工具軟體，如光學模擬軟體、多物理場模擬軟體，要在全球範圍內找到專業人才，並持續支持合作夥伴，採用雲、AI等新技術、新架構突破關鍵難題。

在華為看來，某種程度上，目前已經度過了最艱難以及最危險的時期。但對於手機等需要採用先進製程的產品來說，仍需要攻克更多的難關。