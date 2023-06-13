布林肯：大陸在古巴設情蒐設施 川普時代就知道

多家外媒11日報導，白宮「承認」古巴早就有中國大陸的情報蒐集設施，並於2019年美國前總統川普任內將其升級。對此，美國國務卿布林肯在回應有相關報導時表示，大陸在古巴的做法，是在全球擴大影響力的一部份行動。他並透露，上一屆的川普政府早就知悉相關情報。

華爾街日報上周引述美國官員報導，大陸正在古巴對美國進行新的間諜活動，布林肯在美國當地時間12日於記者會中被問到華府的反應為何時說，「華府早在2019年已得知大陸升級了在古巴的間諜基地，但上屆川普政府在解決該問題上做得並不足夠。」

布林肯稱，自拜登2021年上台以來，已經就相關問題採取行動，接觸那些打算向大陸提供設施的國家表達關切及交換訊息，拖延了大陸的行動。

布林肯未具體說明行動細節，僅說，「我們一直低調謹慎地採取相關行動，而根據我們的判斷，這些行動已出現成效。我無法詳述我方採取的每一舉措，但這一切戰略都始於外交。」

不過，他也提及，大陸正在全球範圍擴大其海外後勤和收集情報設施，以便投放軍事力量，古巴就是其中之一。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）12日則對此事件表示，美國已向古巴表達關注，「美中關係雖然緊張，但拜登希望保持兩國溝通管道暢通。」

另，針對外媒報導布林肯預計本周稍後的訪華行程，柯比回應，「有關報導不會影響布林肯計畫中的訪華行程。」不過，中國大陸外交部發言人汪文斌12日則稱，「我沒有可以提供的消息」。