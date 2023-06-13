陸太陽能企業高層赴德國參展 下機就被帶走調查
大陸太陽能（大陸稱「光伏」）企業高層12日前往德國準備參展，卻於慕尼黑機場被德國相關部門人員帶走調查，引發關注。對此，中國光伏行業協會稱，當事人只是協助調查，目前已回到飯店。這次協助調查的只有一人，不涉及網傳的多家中國光伏企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。
財新網報導，12日早上7時左右，從上海出發的漢莎LH0727航班抵達德國慕尼黑機場。潤達光伏原董事兼副總經理浦永華在乘客通道出口處，被四名德國警察帶走。據了解，當時浦永華身邊有人立刻詢問原因，浦澤用無錫話說了一句：「還是潤達的事情。」
機上同行分析，在歐盟2012年頒布對大陸太陽能的「雙反令」（即反傾銷和反補貼）後，潤達光伏就改為先將公司產品出口到一家設在瑞士的關聯公司，再出口到歐盟以規避「雙反令」，這可能是浦永華被帶走的主要原因。
據悉，浦永華此行原是為參加2023年德國慕尼黑太陽能技術博覽會（Intersolar Europe），該展會是歐洲最大的太陽能產業展會，每屆都會吸引眾多大陸相關業者參加。因此，當12日傳出大陸光伏業者赴德國參展竟被帶走調查的消息後，立即在業內掀起軒然大波。
對此，中國光伏行業協會隨即於13日零時許發聲明稱，被帶走的當事人只是協助調查，目前已回到飯店。這次協助調查的只有其一人，沒有出現多名人員協助調查的情況。但該協會仍提醒陸企一定要注意遵守當地法律法規，在外人員如有問題可及時與大陸駐當地使領館或該協會聯繫。
觀察者網引述大陸太陽能商會人士消息指，此次事件發生的原因，仍是早前「雙反」價格承諾的歷史遺留問題，應是個別當初違規企業需要補稅，「算是之前的『漏網之魚』」，預計事件對大陸光伏產品後續出口歐盟不會造成影響。
但此一事件仍在業內引起高度關注，因為這意味歐盟針對大陸太陽能產業的「雙反令」餘波未平。在2012年歐美相繼發起針對大陸太陽能產業的「反傾銷」和「反補貼」調查後，2013年12月，中歐簽訂太陽能最低價格承諾協議MIP（Minimum import Price）。
該協議要求各家公司以高於最低進口限價的價格對歐銷售太陽能產品，且每年銷售量須限制在一定配額內；協議外的廠商則需繳納47.6%的關稅。但部分大陸企業為規避「雙反令」，將產品出口至第三國後再轉運至歐盟的方式，可能因此違反了歐盟的相關規定。
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