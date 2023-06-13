陸太陽能企業高層赴德國參展 下機就被帶走調查

大陸太陽能（大陸稱「光伏」）企業高層12日前往德國準備參展，卻於慕尼黑機場被德國相關部門人員帶走調查，引發關注。對此，中國光伏行業協會稱，當事人只是協助調查，目前已回到飯店。這次協助調查的只有一人，不涉及網傳的多家中國光伏企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。

財新網報導，12日早上7時左右，從上海出發的漢莎LH0727航班抵達德國慕尼黑機場。潤達光伏原董事兼副總經理浦永華在乘客通道出口處，被四名德國警察帶走。據了解，當時浦永華身邊有人立刻詢問原因，浦澤用無錫話說了一句：「還是潤達的事情。」

機上同行分析，在歐盟2012年頒布對大陸太陽能的「雙反令」（即反傾銷和反補貼）後，潤達光伏就改為先將公司產品出口到一家設在瑞士的關聯公司，再出口到歐盟以規避「雙反令」，這可能是浦永華被帶走的主要原因。

據悉，浦永華此行原是為參加2023年德國慕尼黑太陽能技術博覽會（Intersolar Europe），該展會是歐洲最大的太陽能產業展會，每屆都會吸引眾多大陸相關業者參加。因此，當12日傳出大陸光伏業者赴德國參展竟被帶走調查的消息後，立即在業內掀起軒然大波。

對此，中國光伏行業協會隨即於13日零時許發聲明稱，被帶走的當事人只是協助調查，目前已回到飯店。這次協助調查的只有其一人，沒有出現多名人員協助調查的情況。但該協會仍提醒陸企一定要注意遵守當地法律法規，在外人員如有問題可及時與大陸駐當地使領館或該協會聯繫。

觀察者網引述大陸太陽能商會人士消息指，此次事件發生的原因，仍是早前「雙反」價格承諾的歷史遺留問題，應是個別當初違規企業需要補稅，「算是之前的『漏網之魚』」，預計事件對大陸光伏產品後續出口歐盟不會造成影響。

但此一事件仍在業內引起高度關注，因為這意味歐盟針對大陸太陽能產業的「雙反令」餘波未平。在2012年歐美相繼發起針對大陸太陽能產業的「反傾銷」和「反補貼」調查後，2013年12月，中歐簽訂太陽能最低價格承諾協議MIP（Minimum import Price）。