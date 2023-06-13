一帶一路 廣東前5月進出口同比增8%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國海關總署廣東分署12日發布統計數據，今年前5個月，廣東外貿進出口保持增長，與新興市場貿易不斷發展，其中，對「一帶一路」沿線國家和地區進出口同比增長8%，占進出口總值的29%。

中新社報導，統計數據顯示，今年前5個月，廣東外貿進出口3.19萬億元（人民幣，下同），同比下降0.7%。其中，出口2.13萬億元，同比增長4.8%；進口1.06萬億元，同比下降10.2%。

其中，廣東對「一帶一路」沿線國家和地區進出口同比增長8%，占進出口總值的29%。對主要貿易夥伴東盟、歐盟、中國香港進出口分別增長5.2%、0.03%、0.4%。

前5個月，廣東一般貿易進出口1.86萬億元，增長5.5%，占廣東進出口總值的58.3%。保稅物流進出口5331.1億元，增長8%，占16.7%。

前5個月，廣東機電產品出口增長1.9%，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長7.8倍、31.7%、79.5%，農產品出口增長27.1%。

中國海關總署廣東分署分析表示，綜合來看，當前廣東外貿進出口壓力依然較大，在市場需求逐步回暖、穩外貿政策持續發力、經營主體信心不斷增強等有利因素帶動下，廣東省外貿仍將保持發展韌性，呈現總體平穩、月度小幅波動的態勢。

廣東 海關

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