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三亞優化旅遊 先行賠付安心玩

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

作為熱門旅遊目的地，三亞旅遊業界為畢業季以及暑假出遊推出新的旅遊產品及優惠。為保障遊客權益，三亞已推出「先行賠付」制度，並將「先行賠付」資金池擴容至1000萬元人民幣。遊客若在三亞誠信商戶遇到旅遊消費糾紛，可通過該制度先行獲得賠付資金。 　

中新社報導，在玩法上，三亞涉旅企業推出多樣化的旅遊產品。三亞海棠灣紅樹林度假酒店品牌公關總監宮惠雯介紹，針對和同伴畢業旅行的大朋友們，酒店準備了「嗨玩」產品，包含衝浪等體驗感較強的項目；對於年齡偏小的小朋友則推出親子夏令營，可進行手工製作、抓螃蟹等玩樂活動。

海南知名景區之一，天涯海角遊覽區將迎來實行免門票入園政策後的首個暑期。業內人士認為，三亞鹿回頭風景區、大小洞天旅遊區、天涯海角遊覽區等景區免門票開園，一方面會增加三亞的旅遊熱度，另一方面也倒逼景區打磨升級旅遊產品。

三亞市旅遊文化投資集團董事長鄭聰輝表示，景區要做好免門票運行的「後半篇文章」，開啟景區創新發展的二次創業，依託標誌性景區、商業街區打造「城市會客廳」，統籌景區規畫、業態布局和區域合作，不斷優化旅遊市場環境。 　　

三亞市旅遊和文化廣電體育局行業監督科四級主任科員李小亮說，「先行賠付」制度在保障市場主體和消費者合法權益的同時，也為有關部門處理旅遊消費糾紛爭取了時間，有助於營造更加優質的旅遊度假消費環境。

三亞近日還制定「三亞打造國際旅遊勝地促進文旅消費行動若干措施」，從激發消費活力、優化消費環境、創新消費場景、提升服務質量等提出50條具體舉措，促進遊客友好型城市建設，推動三亞旅遊業高質量發展。

三亞 酒店 標誌

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