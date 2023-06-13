海南夜經濟升級 文創展演加入

夜幕降臨，隨著霓虹閃爍，音樂聲鼓點漸起，海口白沙門文創市集熱鬧起來。數百個攤位有序排開，各具特色的手作、熱氣騰騰的美食、頗具風情的表演人氣火爆。晚風輕拂，民眾穿行於市集，邊逛邊吃，樂享煙火氣中的戶外悠閒時光。

中新社報導，這個夏天，海南「夜經濟」活躍起來。各色夜間集市在海南多點開花，為民眾帶來新奇有趣的體驗，尤其成為年輕人追捧的新風潮。

白沙門文創市集內有200多家泰國小吃商戶，「泰」味十足。市集上，一眾身著東南亞風情服飾的演員坐上花車巡遊，現場還有泰國舞蹈、泰式按摩、拳賽等，讓人彷彿置身異域街頭。

新晉「網紅」海口星州夜市，匯聚以越南、泰國、老撾等國家美食為主的120家特色小吃和10餘家文創工藝品攤位，分為美食區、手作區和露營區。

一些攤主身著特色民族服飾，現場製作美食的同時，還網絡直播分享家鄉美食文化。來自巴基斯坦的安凱在夜市售賣家鄉美食脆球。他說，每晚營業額基本在一千元人民幣以上，「當初只是想著來試一試，結果沒想到這裡人氣這麼旺」。

作為海南老牌夜市，海大南門夜市人聲鼎沸，各大檔口前都是排隊人群，餐桌上一座難求。經營清補涼攤位的韓英燕，一晚上沒停過，連著賣了300多碗清補涼。

夜經濟不只在於夜市。今年以來，海南蓬勃發展的夜間經濟呈現出新變化，除了以餐飲、購物為主的傳統夜市，更多涵蓋購、食、遊、娛、展、演等領域的豐富業態正在興起，夜市、夜展、夜秀、夜節、夜宿等場景逐漸被串聯，催生海南消費新「夜」態。

看脫口秀、觀露天電影、賞街頭藝術、休閒露營……海口西溪裡商業街打造的濱江夜間集市既潮又文藝，海南人陳思琪說，這些豐富的活動讓她的夜間活動有了更多有質感的選擇。

以新場景、新體驗、新玩法為特色的夜經濟，拓寬了城市休閒消費空間。海口一些老商業綜合體紛紛走進「夜色」，通過活動、市集等方式，營造一個個時尚、潮流的夜間休閒空間，推動商業消費更多層次、個性化。

海南的夜間經濟如何走出特色之路？海南大學旅遊學院副院長何彪建議，用特色促海南夜經濟「出圈」，打造出更多差異化、品牌化的夜市產品、夜市街區等文化IP，在地方特色的文化主線上融入多元業態，才能讓夜間經濟有持續發展的活力。