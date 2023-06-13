Ｌ形復甦拖累經濟 高盛看衰陸房市

美國投行高盛最新報告預測，大陸房地產行業預計在未來數年呈「Ｌ形復甦」，拖累大陸經濟，主因在於官方似乎不將房地產作為短期刺激工具，並希望減少經濟對房地產的依賴。高盛預估，今年房地產行業將拖累大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）一個百分點。

高盛對陸房地產示警報告發布後，市場也有反應，被視為房地產業重要供給產品鐵礦石期貨價格在近九個交易日以來首次下跌。新加坡七月鐵礦石期貨一度下跌百分之四點八。

大陸房市四、五月不見起色，多地「因城施策」鬆綁房屋政策，而市場期待官方有更積極措施來改善房市，專家也認為六月可能會有新政策，因此鐵礦石價格在前八個交易日上漲一成四。

高盛報告卻形同對大陸房市潑了冷水。報告認為，隨著大陸人口下降、政策重心轉向支持具有戰略意義的重要行業，加上大陸民眾對住房負擔能力減弱，預估大陸房市將出現多年放緩。

高盛預估今年房地產行業將拖累陸ＧＤＰ一個百分點，而去年房產行業對經濟的拖累為二點二個百分點。去年大陸多地因疫情實施封控，對房市和經濟造成衝擊。

針對大陸政策走向，高盛預估，官方可能進一步降低房貸利率及頭期款比率，並放寬限購令；但不認為官方會試圖推動房市上升周期，房地產政策的最終目的是要減少經濟及財政對行業的依賴。同時會加強公共住房建設，逐步將房產稅擴大到更多城市。

高盛認為，展望未來，大陸政府會堅持其長期目標，包括「共同富裕」及「雙循環」政策。這也意味著大陸房市的黃金時代將會終結。