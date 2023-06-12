陸長約媒「罕見」調價 焦煤業或告別盈利「黃金期」

財聯社報導，今年6月初焦煤企業「罕見」打破長約調價時間規定，提前對長約價格進行調整優惠。市價與長約價同時下跌，且在焦煤市場供給增加，下游鋼廠採低庫存策略下，產業鏈利潤或重新分配，代表焦煤行業將告別長達近兩年的「黃金期」。

大陸長約媒指的是雙方簽訂長期的煤炭協議，保證在一段較長時間內價格不會劇烈波動。長約煤對煤炭供應的穩定性十分重要，且對市場煤價有托底作用。一般來說，市場煤價格大部分情況都高於長約煤。

據了解，大陸焦煤長約機制目前已運作七、八年，持續遵循「年度定量，季度定價」方式，每季末對下季長約價格議價。但今年狀況有些不同，部分焦煤企業對長約價格提前進行調整。汾渭數字信息技術有限公司研究院侯曄通過財聯社表示，「不同品種焦煤長約價格每噸降了人民幣300元至500元不等。」

侯曄指出，雖然各地煤企由於產品存在煤質和地域差別，長約價有一定差異，但季中對長約價格作出如此大調整情況確屬罕見。

為何價格出現下調？侯曄說，由於前期焦煤長約履約率等方面不太好，煤企或從提高履約率、消化庫存等方面考慮，因此對焦煤長約價格進行了一定調整。

不過，也有某上市公司工作人士透露，第3季長約價或仍需根據市場情況來商議，價格是否調整目前並不確定。換言之，這次季中調整不代表第3季的定價。

財聯社報導，山西地區焦煤貿易商張經理指出，其多家下游鋼企均表示，由於減產反而增加成本，故不到萬不得已不會減產，但鋼廠在當前採取低庫存戰略，將原料降價風險推至上游煤企和洗煤廠。

方正中期期貨研報指出，由於國內原煤生產較快增長，同時進口量年增率大幅增加的趨勢仍未改變，大陸國內煉焦煤仍將呈現供強需弱的格局。而當前煤礦端在黑色產業鏈中處於利潤較高的環節，利潤較正常水平仍有進一步下行空間。