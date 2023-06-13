運載蒙古國煤炭 首趟中歐班列抵曹妃甸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

一列運載蒙古國煤炭的中歐（中亞）班列11日抵達河北唐山港曹妃甸港區。這是首趟從蒙古國烏蘭巴托發往唐山港曹妃甸港區的中歐（中亞）班列。 　　

中新社報導，該班列由98個20英尺鐵路敞頂箱組成，運載3100噸煤炭，經由二連浩特鐵路口岸入境，歷時約10天，運行里程1700多公里。

曹妃甸區政府區長鄭友東表示，曹妃甸港區是世界最大煤炭集散地，此次中歐（中亞）煤炭集裝箱班列抵達，標誌著蒙古國烏蘭巴托到曹妃甸港區的貨物實現了「直通車」，進一步提高通關效率、降低了貨運成本，對京津冀地區進一步完善海鐵聯運體系，拓展「烏蘭巴托—曹妃甸」貨物直達運輸新通道，打造臨港國際多式聯運品牌起到積極推動作用。

曹妃甸是中國（河北）自由貿易試驗區四大片區之一，曾多次開行國際貨運班列，正逐漸成為貫通亞、澳、非、歐的區域物流節點及資源配置中心。

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