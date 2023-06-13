寧夏葡萄酒博覽會 簽約307億元人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第三屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會投資貿易大會10日在寧夏銀川舉行。本屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會共簽訂融資、投資、銷售類項目224個，協議總金額307.2億元（人民幣，下同），涵蓋酒莊建設、文化旅遊、葡萄酒銷售等多個方面。 　　中新社報導，大會上，第三屆寧夏賀蘭山東麓國際葡萄酒大賽暨首屆布魯塞爾「馬瑟蘭」國際葡萄酒大賽正式宣布啟動。本次大賽面向國內外所有產區，持續3個半月，將在10月6日的大賽品牌盛典上公布評選結果、頒發獎項。

值得注意的是，本次大賽將首次引進數字化評分系統、首次分價格區間打分評價、首次設立賽事獎金機制、首次將馬瑟蘭品種賽事推行成國際化獨立賽事、首次將大眾評審喜好列入促銷推介依據。

寧夏回族自治區黨委常委、秘書長雷東生表示，寧夏將以經貿合作為紐帶，打造永不落幕的對外開放合作窗口，與世界各國加強交流溝通，努力開創高層交流互訪、商界合作互惠、人文交流互鑒新局面。

葡萄酒 布魯塞爾

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