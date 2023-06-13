黃奇帆：一帶一路改變全球經貿格局

重慶市原市長黃奇帆日前在西安舉行的第三屆金融四十人曲江論壇上表示，「一帶一路」建設改變了全球經貿格局，推動下的陸地經濟將帶來深層次經濟價值。

中新社報導，黃奇帆指出，自中國2013年提出一帶一路倡議以來，基於海洋運輸體系的全球分工格局和經貿秩序正悄然發生變化。特別是中歐班列的開通和運行，將幾乎中斷的歐亞大陸橋變成了沿線國家間「政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通」的陸上絲綢之路，陸地經濟重新煥發華彩。

他認為，從這個意義上講，共建一帶一路深刻變革了近300年工業文明形成的以海洋經濟為主的世界經貿格局，形成海洋經濟與陸地經濟齊頭並進、共同發展的新局面。而共建一帶一路推動下的陸地經濟將帶來四方面深層次經濟價值。

一是運輸方式和物流路徑變化將推動貿易分銷體系發生重大變革。過去靠海洋運輸組織出口貿易一般需7到8個環節，中歐鐵路開通後貿易環節壓縮，沿線各國間產品可互相直達末端市場。

二是進一步豐富全球運輸服務供給，為沿線產業鏈、供應鏈帶來更經濟便捷的隱性效益。三是有助於形成陸路貿易規則和標準體系。

四是更能適應各類貿易業態創新發展。黃奇帆指出，海洋運輸方式下的貿易活動主要以港口對港口形式開展，其他地方難以「雨露均沾」陸路運輸既可以給鐵路樞紐城市帶來樞紐經濟，也將為沿線帶來通道經濟。