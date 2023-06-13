大陸動力電池產業 增長神速

寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群說，日前在「中國動力電池之都」四川宜賓舉行的2023世界動力電池大會上表示，動力電池已邁入從「有沒有」到「好不好」的新階段。

中新社報導，近年來，中國動力電池產業實現快速增長。2022年，中國動力電池產業裝機量達294.6GWh（吉瓦時），佔全球60.4%；全球動力電池前十位的企業中，有六家是中國企業。如何打造具有全球競爭力的中國動力電池產業，是本次大會與會者廣泛關注的話題之一。

實現動力電池「從有到好」，技術創新是首要因素。6月2日，中國國務院常務會議研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施，專門提出加強動力電池系統等重點領域關鍵核心技術攻關。

在2023世界動力電池大會上，第十三屆全國政協副主席、中國科協主席萬鋼指出，要加大下一代動力電池技術研發力度，科學判斷下一代動力電池技術路線，重視新材料和以全固態電池為代表的新體系電池的基礎研究、技術研發，系統解決關鍵材料新體系電池、系統集成等工程技術難題，推進產業化應用與示範運行，開展市場和技術評估，為規模產業化提供先行經驗。

除持續推動科技創新，中國仍需打造一條具有韌性的動力電池產業鏈。全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩在主旨演講中建議，加強電池上游材料保供穩價工作，整合資源，加大工藝技術研發和產業化進程；通過降本增效提高競爭力。他認為，隨著動力電池原材料、設計和結構技術逐漸成熟，特別是頭部動力電池企業通過規模經濟效益實現降本增效，中國動力電池企業的國際競爭力將進一步提升。

全國政協常委、中國科學院院士歐陽明高認為，用全生命周期智能化來應對動力電池挑戰，支撐設計、製造、管理、回收，以便實現動力電池全生命周期的提速、提效、降本。

中國工業和信息化部副部長辛國斌表示，要協同推動能源供給、材料供應、生產製造、回收拆解低碳化；加快出台新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法，構建綠色循環發展生態體系。

此外，在應對氣候變化、加速全球綠色低碳轉型已成為全球共識的背景下，促進動力電池綠色低碳發展勢在必行。對此，苗圩表示，加快構建動力電池碳足跡標準體系，引導行業上下游建立適合中國國情的動力電池碳足跡標準體系，並與國際社會提前對接，助力中國新能源汽車優勢產業鏈更好地走出去。