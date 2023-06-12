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2022年陸反壟斷成績單：案件變多 罰款僅為2021年3.3%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近年大陸互聯網行業反壟斷主要集中在共享單車領域。圖為北京市民使用街邊的共享單車。（中新社）
近年大陸互聯網行業反壟斷主要集中在共享單車領域。圖為北京市民使用街邊的共享單車。（中新社）

財新報導，大陸國家市場監管總局近日發布《中國反壟斷執法年度報告（2022）》顯示，查處各類壟斷案件187件，罰沒金額人民幣7.84億元。相較2021年，2022年查處壟斷案件案件變多，年增11件，但罰款變少，罰沒金額年減人民幣228.08億元，僅為2021年的3.3%。

主要原因是2021年比較基期較高，2021年有阿里巴巴的天價罰單人民幣182億元，加上騰訊及京東也有金額較大的罰單，讓2021年的罰單金額偏高。

其中，2022年全年新立案調查壟斷協議案件18件，辦結16件，罰沒金額合計人民幣5.69億元。從行業分布看，主要集中在醫藥、教育培訓、建材、機動車檢測等行業領域。

《報告》指出，濫用行政權力排除、限制競爭案件中，民生領域案件佔比超過73%，其中城市管理、醫療衛生、工程建築、教育、民生其他領域分別約佔19％、16％、16％、15％、7%。

在外界關注的互聯網行業上，針對該行業開出的罰金共人民幣1.041億元。《報告》表示，涉及互聯網行業的濫用行政權力排除、限制競爭案件主要集中在「共享單車」領域，與地方政府主管濫用權力不當限制單車運營企業進入當地市場有關。

報告指出，在重點領域反壟斷的執法力度持續增加。比如加強醫藥、公用事業、建材等領域監管執法。與此同時，報告提及大力破除行政性壟斷和地方保護，聚焦市場反映較為集中的工程建築、公用事業、政府採購等8個領域，開展濫用行政權力排除、限制競爭執法專項行動

而今年以來，大陸持續加強反壟斷執法，大陸國家市場監管總局近期針對民生領域反壟斷公佈了第一批集中查處的13個重大典型壟斷案件，主要涉及藥品、公用事業和保險等領域。甚至有企業被市場監管部門開出兩筆人民幣億元級「天價罰單」。

自2019年以來，大陸國家市場監管總局已連續4年編寫發布《中國反壟斷執法年度報告》。

人民幣 罰單 共享單車

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