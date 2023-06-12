大陸多家商銀跟進調降存款利率 最多15基點

繼國有六大銀行後，大陸全國性商業銀行12日跟進調降人民幣存款利率，最多15個基點（0.15%），將有助於降低銀行成本，穩定銀行利差。

澎湃新聞報導，招商銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、民生銀行等全國性股份制商業銀行12日更新人民幣存款利率表，與國有大行相似，活期、定期存款利率均有所下調，中長期定期存款下調幅度更大，3年期、5年期定存調降達15個基點。

招商銀行官網顯示，人民幣利率調整自2023年06月12日起執行，人民幣活期存款利率從0.25%下調至0.2%；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別降至2.05%、2.45%和2.50%，此前分別為2.15%、2.60%和2.65%，分別下調10基點、15基點和15基點。

光大銀行官網顯示，6月12日該行人民幣活期存款利率從0.25%下調至0.2%；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別至2.200%、2.500%和2.550%，此前分別為2.300%、2.650%和2.700%，分別下調10基點、15基點和15基點。

上一次國有大銀行和全國性股份制商業銀行集體調整存款利率是在2022年9月。

華創證券銀行團隊指出，時隔不到1年存款利率再度下調，旨在降低銀行負債成本，穩定銀行息差（2023年1季度銀行息差降至1.74%的歷史低點），且長端存款利率下調幅度更多（5年期利率下調15基點），旨在存款定期化背景下降低銀行長端負債壓力。

華創證券分析，在存款自律機制作用下，同時考慮4月MPA考核增加對存款利率合意調整幅度的考核，預計後續中小銀行存款利率也會陸續跟隨國有大行進行同步下調。假設全行業活期/2年期/3年和5年期定期存款利率分別下調5基點/10基點/15基點，則預計能緩釋銀行負債成本2-3基點。

2022年4月人行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，引導各銀行參考市場利率變化情況，合理調整存款利率水平。2022年9月主要銀行根據當時的市場變化主動下調了存款利率，其他銀行陸續跟進調整。今年4月此前沒有調整的中小銀行進行了補充下調。5月15日起，銀行協定存款及通知存款自律上限迎來下調，四大行執行基準利率加10個基點，其他金融機構執行基準利率加20個基點。