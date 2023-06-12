陸金管局長：吸引外資政策不變

據大陸國家金融監督管理總局10日發布消息，大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤近日赴上海調研時強調，金融業更大力度吸引和利用外資的政策不會改變。

中新社報導，根據大陸官方發布的消息，李雲澤在主持召開部分駐滬中資金融機構座談會時指出，大陸經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地大，長期向好的基本面不會改變。金融業運行整體平穩，風險總體可控。他要求金融機構堅定信心，用心用力加大對實體經濟的支持力度。重點加強和改善對高水平科技自立自強、製造業、鄉村振興、投資和消費等領域的金融供給。

李雲澤還主持召開了部分駐滬外資金融機構座談會，聽取對監管政策和營商環境的意見建議。他強調，對外開放是大陸長期堅持的基本國策，金融業更大力度吸引和利用外資的政策不會改變，對外資合法權益的保障不會改變，為外資提供更好營商環境的方向也不會改變。 李雲澤說，希望外資金融機構充分認識到中國大陸市場潛力巨大、產業配套完備、要素資源豐富、政策空間充足，發揮自身優勢，不斷提升差異化發展和本地化經營能力。

在主持召開部分信託、資管、理財公司會議時，李雲澤提到，要提高治理水平，強化專業能力，加強投資者適當性管理，滿足民眾多層次多樣化財富管理需求。