文化產業博覽會 靠數位走向世界

中國大陸電視劇在中東地區熱播、快手全球下載超過30億次、騰訊遊戲海外市場營收持續強勁…近年來，數位化和智能化技術的發展和應用，正不斷賦能中國文化，並為其「出海」培育出新優勢。

新華社報導，正在深圳舉行的第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會和首屆文化強國建設高峰論壇上，一大批應用5G、大數據、雲計算、人工智能等技術的文化企業參展。

深圳市倉頡通文化傳播有限公司開發的漢語教育動漫《形象中文》通過場景化的教學在海外受到歡迎。如今，其開發的漢語教學產品囊括圖書、漫畫、動畫連續劇等，項目產品95%面向海外市場銷售。

當代中國與世界研究院今年發布的研究報告顯示，數位文化產業已經成為中國文化產業中增長勢頭最為迅猛的產業門類之一。以網路文學、網路動漫、在線影視劇、網路遊戲、網路音樂、短視頻（短影音）及直播等六大業態為代表的數位文化產品和服務成為中華文化「走出去」的重要力量。

當代中國與世界研究院院長于運全表示，目前海外比較關注中國三大文化話題形態，分別是短視頻業態、網路文學，以及遊戲。

這些數位文化產品能夠後來居上，往往得益於其固有屬性。例如，短視頻能夠快速實現跨國傳播，且覆蓋面廣、迎合用戶時間碎片化的趨勢；遊戲產品通常有較強的趣味性和社交屬性，容易積累用戶基礎。

以上海沐瞳科技有限公司為例，其開發的一款遊戲在上線幾年內，實現全球下載量超過10億次，在多個國家進入遊戲應用榜前十。

目前，中國大陸數位文化產業正加速發展。尤其在廣東，2022年數位創意產業集群營收達人民幣5728億元，數位出版、動漫遊戲、數位音樂、數位電影等業態均居大陸前列。

大陸商務部數據顯示，2021年，大陸對外文化貿易額首次突破2000億美元；2022年，對外文化貿易額超過2200億美元，同比增長約11%，其中文化產品進出口額1803億美元，文化服務進出口額414億美元。