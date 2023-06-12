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生物產業大會 放眼後疫情時代

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第十五屆中國生物產業大會10日在武漢開幕，近萬名大陸國內外生物領域院士專家、行業領軍企業家、生物科研機構負責人圍繞「新格局、新起點，構建生物經濟發展新引擎」大會主題，為全球後疫情時代下生物經濟促進生物產業高質量發展建言獻策。

中新社報導，大會設有生物經濟高層論壇、十餘場專題分論壇等活動，推動高端人才、海內外資金、優質企業項目、新興技術集聚，促進前沿科技成果轉化。 　　中國科學院院士、中國生物工程學會理事長高福表示，希望通過此次大會，各方共同探討並加強生物產業合作，推動政、產、學、研融合，助力大陸生物產業的規模和層次再上一個台階。 　大會期間，舉辦了湖北省重大項目簽約儀式，24個代表性項目現場簽約，成交額約397億元人民幣，其中包括華大集團、聯影智融、海瑞藥業等知名企業。 　　同時，大會設置近10000平方公尺的線下專業展覽，涉及生物醫藥、醫療器械、生物農業、生命科學等板塊，多項大陸生物技術與生物產業的尖端成果集中亮相。 　中國生物產業大會是大陸生物產業領域層次最高、規模最大、影響最廣的會議，於2007年首次舉辦。本屆大會由湖北省人民政府聯合中國生物工程學會等18家國家級學（協）會、中國科學報社共同主辦。

陸生 院士

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