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法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

線上叫車太競爭 73司機搶1張單

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸愈來愈多人加入開網約車行列，導致「司機多訂單少」的情況日益嚴重。圖為一位外國客商在服務人員幫助下學習使用網約車叫車軟體。（新華社）
大陸愈來愈多人加入開網約車行列，導致「司機多訂單少」的情況日益嚴重。圖為一位外國客商在服務人員幫助下學習使用網約車叫車軟體。（新華社）

由於工作時間彈性，開網約車成為不少人的選擇。但隨著經濟不景氣，工作日益難找，中國大陸愈來愈多人加入開網約車行列，導致「司機多訂單少」的情況日益嚴重，上海甚至出現73個司機搶一張單的現象。

據上海解放日報旗下《上觀新聞》報導，大陸不少線上叫車平台的司機都感嘆，「現在生意不好做，平台、網約車租賃公司、駕駛員之間都在『內捲』（指行業內過度競爭）」。

還有司機表示，現在一天工作10幾小時，但很多時間都是在路邊等單，「30多度的天氣，空調都不捨得開。」另有司機指出，前段時間在上海祝橋鎮附近兜了好久，由於車多單少，好幾次轉移「陣地」。當天某個點位的手機截圖顯示，「未來十分鐘訂單數1，附近空車司機73」。

隨著經濟復甦步伐放緩，中國大陸搭網約車的民眾明顯變少，但線上叫車平台司機的註冊人數卻不斷增加，導致運力逐漸飽和。

大陸交通部的數據顯示，今年1至4月，大陸全國線上叫車平台訂單量月比增量分別為14.1%、13.3%、9.7%、-1.4%。於此同時，線上叫車平台司機數卻分別月比增加2.2萬、6.5萬、5.2萬、17.7萬，增幅逐漸擴大。

稍早前，廣東東莞、浙江溫州、海南三亞、山東濟南等地相繼發布飽和預警，提醒當地司機日均接單量不足10單，這是網約車司機能否賺錢的重要依據。按日均10單，每單均價約人民幣20元計算，若每日收入不足200元，很可能將無利可圖。

一名在上海開車已有3、4年的司機說，「去年6月+，上海剛解封的時候，路上的車還不算多，每天大概可以掙（人民幣）700到800元，好一些的話有1,000元，扣除租車費、油費、房租等等，一個月收入還可以。」

但今年以來單量就變少，「即便一天做滿24個小時，都不一定能掙1,000元。市場並不像有些平台上宣傳的那麼好，入行需謹慎。」

對此，大陸多地也開始對線上叫車平台市場按下「暫停鍵」。5月16日，湖南長沙宣布暫停新辦線上叫車平台運輸證，海南三亞也決定暫停受理線上叫車平台經營許可的核發業務。三亞交通局指出，主要是因為「網約車平台及網約車數量激增，運力趨於飽和」。

上海 三亞

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