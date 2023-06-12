從投行看大陸／台商需注意貿易信貸登記處罰風險

跨境貿易信貸登記不及時、漏登記或金額重大異常，都可能會對台商日常經營造成影響。

根據《國家外匯管理局關於印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知》（匯發[2012]38號）及《國家外匯管理局關於印發<經常項目外匯業務指引（2020年版）>的通知》（匯發[2020]14號）規定，對符合條件的預收貨款、預付貨款、延期收款、延期付款等，均需通過外匯監測系統進行貿易信貸登記。

其中14號文規定，符合以下條件的預收貨款、預付貨款、延期收款、延期付款，企業需根據自身外匯分類等級，在貨物進出口或收付匯業務實際發生日起的30天內，通過貨物貿易監測系統，向所在地外管局報送對應的預計收付匯或進出口日期等資訊：

1、外匯分類為A類企業的30天以上（不含）的預收貨款、預付貨款，和分類為B、C類企業在分類監管有效期內發生的預收貨款、預付貨款；2、外匯分類為A類企業的90天以上（不含）的延期收款、延期付款，和分類為B、C類企業30天以上（不含）的延期收款、延期付款；3、外匯分類為A、B類企業的90天以上（不含）的遠期信用證（含展期）、海外代付等進口貿易融資，要注意C類企業不得辦理超過90天的上述業務；4、外匯分類為A類企業，同一筆離岸轉手買賣收支日期間隔超過90天（不含），且先收後支項下收匯金額，或先支後收項下付匯金額超過等值50萬美元（不含）的業務。根據規定離岸轉手買賣業務，對B類企業暫停辦理，C類企業則完全禁止辦理。

上述業務中，如果涉及關聯交易，還需同時報送關聯企業的相關資訊。

38號文同時也規定，外管局需將企業各項資料進行勾稽分析，對企業一定期間內的資金流與貨物流偏離，和貿易信貸餘額變化等情況進行總量核查，如台商未申報或漏申報的貿易信貸金額較大，造成總量核查指標超過一定範圍，或資金流與貨物流的規模與結構存在異常或可疑情況，都會被外管局列入重點監測範圍。

如出現任一總量核查指標，與本地區指標閾值偏離程度在50％以上、任一總量核查指標連續四個核查期超過本地區指標閾值等情形，外管局還會進行現場核查。

如台商未履行報告義務，除重點監測和現場核查外，外管局還可以將企業的外匯評級降為B類甚至C類。

符合貿易信貸申報條件的款項，除人民幣報關及收款情形外，對報關幣種為外幣，收付款幣種為人民幣，或報關幣種為人民幣，收付款幣種為外幣，均需進行貿易信貸申報。

台商需注意的是，除未申報、漏申報貿易信貸信息外，如出現預收貨款、預付貨款、延期收款或延期付款各項貿易信貸餘額比率大於25％、一年期以上預收貨款、預付貨款、延期收款或延期付款各項貿易信貸發生額比率大於10％，同樣可能會引發外管局現場核查，對上述情形如無合理理由，同樣可能會被降級為B類企業。

從上述分析可以看出，一旦被降級為B類、C類企業，貿易相關外匯業務會受到限制，對台商日常經營造成較大影響，因此台商需重視相應的貿易信貸報告及時性、準確性及異常情形，避免被外匯局降低外匯分類等級。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)