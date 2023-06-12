快訊

法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碳中和博覽會 特斯拉搶鏡

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美國知名電動車企特斯拉近日亮相大陸首個碳中和博覽會，並展示相關低碳技術。值得注意的是，特斯拉此前意外缺席上海4月的國際車展，而選擇參加碳中和展，或在跟外界宣示特斯拉不光是汽車製造，還是具備能源儲存與碳中和技術等綜合型企業。

界面新聞報導，特斯拉這次參展展示包括儲能產品Megapack和Powerwall、太陽能屋頂Solar Roof、充電樁Cybervault在內的低碳技術，也展示上海超級工廠模型、電池回收等內容。

特斯拉今年4月宣布在上海臨港新建儲能超級工廠將主要生產Megapack，初期規劃年產1萬台，相當40吉瓦時（GWh）的儲能規模。該工廠計劃今年第3季開工，2024年第2季開始生產。

公開資料顯示，Megapack是強大功能的巨型電池，採用寧德時代研發的鐵鋰電池。可存儲能源並供能，有助於穩定電網、預防斷電，對於可持續性能源基礎設施帶來完善效應。

特斯拉 上海 寧德時代

延伸閱讀

國1五楊高架北向26.5K 含特斯拉3車追撞！

特斯拉自駕輔助車禍次數激增 美國四年來發生736件車禍、17人死亡！

股價連漲11天 特斯拉市值增2,000億美元

GM宣布加入特斯拉電網行列！北美充電網路將可能有重大改變

相關新聞

華為手機出貨目標 逆勢調高

華為近期逆勢調高2023年手機出貨量目標至4,000萬支，較年初訂下的目標大增8.1%，業內人士分析，這代表華為對今年手...

海南自貿港免關稅政策 企業紅利多

一批自西班牙進口的火腿原材料，在海南加工處理再銷往中國大陸市場，企業能增加多大的利潤空間？

田灣河水電站 德陽造機組投運

近日，大陸首台單機容量最大功率150兆瓦級大型衝擊式轉輪，在川投田灣河流域梯級水電站正式投入運行，發出「第一度電」。這標...

線上叫車太競爭 73司機搶1張單

由於工作時間彈性，開網約車成為不少人的選擇。但隨著經濟不景氣，工作日益難找，中國大陸愈來愈多人加入開網約車行列，導致「司...

上海5月CPI年減1.4％ 通縮疑慮增

中國大陸卅一個省市五月消費者物價指數（ＣＰＩ）全部出爐，其中上海及吉林等九省市罕見出現衰退，尤其以上海五月ＣＰＩ年減百分...

一帶一路國際展區 重返文博會

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）正在深圳舉行，一帶一路國際展區重返本屆文博會，有來自50多個國家和地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦