碳中和博覽會 特斯拉搶鏡

美國知名電動車企特斯拉近日亮相大陸首個碳中和博覽會，並展示相關低碳技術。值得注意的是，特斯拉此前意外缺席上海4月的國際車展，而選擇參加碳中和展，或在跟外界宣示特斯拉不光是汽車製造，還是具備能源儲存與碳中和技術等綜合型企業。

界面新聞報導，特斯拉這次參展展示包括儲能產品Megapack和Powerwall、太陽能屋頂Solar Roof、充電樁Cybervault在內的低碳技術，也展示上海超級工廠模型、電池回收等內容。

特斯拉今年4月宣布在上海臨港新建儲能超級工廠將主要生產Megapack，初期規劃年產1萬台，相當40吉瓦時（GWh）的儲能規模。該工廠計劃今年第3季開工，2024年第2季開始生產。

公開資料顯示，Megapack是強大功能的巨型電池，採用寧德時代研發的鐵鋰電池。可存儲能源並供能，有助於穩定電網、預防斷電，對於可持續性能源基礎設施帶來完善效應。