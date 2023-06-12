快訊

法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車企清庫存 優惠大放送

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸車企包括吉利汽車、AITO問界等在6月推出限時優惠活動，其中問界優惠最高可達人民幣5.5萬元（約新台幣24萬元）。分析認為在今年官方未推出補貼政策下，車企只能自推促銷提振消費、降低庫存

經濟觀察報報導，吉利汽車在日前宣布開啟「6月購車節 萬元真補貼」活動，在6月1日至6月30日期間，吉利新能源限時補貼最高人民幣15,000元；AITO問界汽車近期則開啟「智慧出行，6月盛惠」促銷活動，截至30日，下定最高可贈送5.5萬購車禮（包含現車豪禮至高人民幣3.5萬元，限量現車補貼至高人民幣2萬 元）；長城旗下品牌哈弗汽車推出618新能源購車節，最高優惠人民幣6,000元。

報導指出，吉利與問界推出補貼或與其車款銷量下滑有關。吉利這次推出優惠的車款─幾何新能源在5月銷量較上月下滑34%；而AITO問界在今年前五個月，累計銷量為2萬1,873輛，月均銷量僅有4,375輛。

合資車企也推出相關優惠：江鈴福特宣布截至20日購買指定車型即享6,188元購車基金抽獎，同時可獲得50%的購置稅減免；東風本田在6月初推出「20周年寵粉購車節」， 至高現金補貼1萬元。

人民幣 庫存 福特

延伸閱讀

日本能源白皮書：全球LNG爭奪戰恐持續到2025年

中國汽車業加速走出去 前5月出口額年增124.1%

大陸混合動力車再掀熱潮

陸乘聯會：5月新能源車銷量大增六成

相關新聞

華為手機出貨目標 逆勢調高

華為近期逆勢調高2023年手機出貨量目標至4,000萬支，較年初訂下的目標大增8.1%，業內人士分析，這代表華為對今年手...

海南自貿港免關稅政策 企業紅利多

一批自西班牙進口的火腿原材料，在海南加工處理再銷往中國大陸市場，企業能增加多大的利潤空間？

田灣河水電站 德陽造機組投運

近日，大陸首台單機容量最大功率150兆瓦級大型衝擊式轉輪，在川投田灣河流域梯級水電站正式投入運行，發出「第一度電」。這標...

線上叫車太競爭 73司機搶1張單

由於工作時間彈性，開網約車成為不少人的選擇。但隨著經濟不景氣，工作日益難找，中國大陸愈來愈多人加入開網約車行列，導致「司...

上海5月CPI年減1.4％ 通縮疑慮增

中國大陸卅一個省市五月消費者物價指數（ＣＰＩ）全部出爐，其中上海及吉林等九省市罕見出現衰退，尤其以上海五月ＣＰＩ年減百分...

一帶一路國際展區 重返文博會

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）正在深圳舉行，一帶一路國際展區重返本屆文博會，有來自50多個國家和地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦