華為手機出貨目標 逆勢調高

華為近期逆勢調高2023年手機出貨量目標至4,000萬支，較年初訂下的目標大增8.1%，業內人士分析，這代表華為對今年手機出貨量有信心，尤其出貨目標上調主要基於P60系列以及Mate X3強勢的市場表現，並將帶動華為手機的相關供應鏈業績走高。

財聯社報導，市場研究機構Omdia數據顯示，2022年華為手機出貨量為2,800萬支，華為今年年初將這一目標設為3,000萬支級別。

市場陸續有消息指出華為要上調今年手機出貨量。CteeNews報導稱， 華為已上調2023年全年手機出貨目標，預計全年出貨量從之前的3,700萬支上調到4,000萬支了，上調幅度達 8.1％。

事實上，華為稍早便調高Mate X3折疊屏手機的出貨目標，從147萬支上調至300萬支。顯示華為手機銷量已出現明顯成長，調高出貨目標有助於供應鏈提早備貨相關零組件。

今年以來，全球手機出貨量在減少。IDC數據顯示，2023年第1季全球智慧手機出貨量2.7億支，年減15%，月減11%。但華為在這一波手機寒冬中堪稱特例，華為在大陸手機出貨量相比2022年同期反而成長高達41%，大陸市場占有率也提升至9.2%，成為眾多手機廠商當中少數出貨成長的廠商。分析認為這與消費者對華為品牌信賴度與持續創新的認可。

近年來華為將目標鎖定在高端市場，不論是Mate50系列的可變光圈、P60系列超聚光長焦和雙向北斗衛星通信能力，還是Mate X3所帶來的極致輕薄體驗，上述機型仰賴深厚技術及強大的研發能力。

華為手機先前停滯原因在於供應鏈遭到美國技術卡脖子。但華為創辦人任正非在今年3月「難題揭曉」花火獎專家座談會上披露：「過去三年，華為完成了1萬3,000顆以上器件的替代開發、4,000個以上電路板的反覆換板開發，因為有了國產的零組件供應，華為的電路板終於穩定下來。」意味供應鏈問題逐步得到解決。

另外，去年以來，許多傳聞指向華為可能在今年重新推出5G手機，主要通過規避美國限制的手法，包括從手機殼內嵌、重新設計晶片與重新取得晶圓代工產能等方式來解決。