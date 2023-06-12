上海5月CPI年減1.4％ 通縮疑慮增

中國大陸卅一個省市五月消費者物價指數（ＣＰＩ）全部出爐，其中上海及吉林等九省市罕見出現衰退，尤其以上海五月ＣＰＩ年減百分之一點四最慘。

大陸國家統計局日前公布大陸全國五月ＣＰＩ年增僅百分之○點二，顯示通貨緊縮疑慮再起，從卅一省市的ＣＰＩ來看，通縮疑慮最大的可能是上海，上海五月ＣＰＩ大減百分之一點四，主因是去年同期遭逢上海封城，一度出現物價哄抬大漲的情況，其它ＣＰＩ年減的省市還有吉林的年減百分之○點五，廣西年減百分之○點三，西藏年減百分之○點二，貴州、重慶、河南、山西及天津都是年減百分之○點一。

光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東預估，當前ＣＰＩ已處在底部區間，下行空間有限，七月受基期影響可能二次探底，隨後小幅回升。

中新經緯報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬等分析稱，五月大陸全國ＣＰＩ年增率小幅回升，符合市場預期。其中食品季節性回落但月增率降幅收窄，能源主要受國際價格傳導保持低位。節日因素消退導致服務類商品價格回調，耐用消費品保持弱勢，市場期待的核心ＣＰＩ回暖仍需等待。

高瑞東分析，生豬存欄量偏高，預計下半年豬價回升的幅度有限。同時海外升息和金融條件收緊背景下，油價中樞下移。另外，服務價格漲幅有限，耐用品降價促銷。

國盛宏觀熊園團隊也認為，未來一至二個月，通膨仍將繼續磨底，七月ＣＰＩ出現轉負的可能性。今年全年ＣＰＩ中樞可能下修至百分之○點九左右，此前預期為百分之一左右。

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱日前在上海考察時表示，隨著消費場景恢復，居民消費逐步提升。居民消費支出擴大將轉化為企業和勞動者收入，進而帶動更多消費。預計大陸ＣＰＩ下半年有望逐步回升，到十二月ＣＰＩ年增率將在百分之一以上。