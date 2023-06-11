大陸人口專家稱 年輕人「自我中心」對生育意願影響大

中國人口學會副會長原新6月10日在一場活動中指出，文化觀念的改變是影響年輕人生育意願的重大因素。他說：「現在年輕人的生活是以自我發展為中心、自我愉悅為中心，而不是以孩子為中心，年輕人追求自身的發展與快樂，如果生育會阻礙自己的發展和享受生活，那麼就會選擇不生，甚至不婚。」

根據每日經濟新聞網報導，原新在當天舉行的「人口高質量發展支撐中國式現代化」學術研討會上說，人口負增長與老齡化深化相互交疊成為推進中國式現代化時期的宏觀人口基礎，挑戰與機會並存。人口負增長已至，但負增長早期人口規模依然巨大。決定中國大陸未來人口如何變動的是生育率。

原新說，人口負增長早期階段的人口溫和減少是人口發展的規律性表現。依照聯合國《世界人口展望2022》人口預測結果，如果中國大陸總和生育率水平在2050年分別達到1.89、1.39、0.89，屆時的總人口將分別為14.1億、13.1億和12.2億，規模依然巨大。中國大陸總和生育率水平在2020年為1.28。

他說：「人口數量巨大蘊藏了規模勢能，形成規模型人口機會，若能通過可持續的經濟發展，把潛在市場轉化為現實市場，不僅能帶動國內經濟大循環，也將為世界經濟發展提供中國機遇。同時，人口負增長還可形成資源環境的人口總量壓力減小的機會。」

對於影響現在年輕人生育意願的最大因素這一問題，原新認為是文化觀念的改變發揮了重要作用。他以自己為例指出，出生在60年代及以前的代際如果不結婚，大家會認為人生不完整，結婚後如果沒有孩子，會被認為是家庭不完整，家庭生活的中心是孩子，一切圍繞孩子、一切為了孩子。傳統上，中國有一個普婚普育的文化基礎。而現在年輕人的生活已經發生巨大改變，是以自我為中心，而不是以孩子為中心，年輕人追求自身的發展與快樂，如果生育會阻礙自己的發展和享受生活，那麼就會選擇不生。

他說，生活成本高固然重要，但並不是造成年輕人生育意願低的單純因素，生育意願由綜合因素決定，在過去，一個家庭收入很少，但要養育三四個孩子，生活成本也非常大。過去掙錢是為了家庭生活改善和孩子的發展，而今天年輕人掙錢更多的是為了個人消費，這是觀念的改變。