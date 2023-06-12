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法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

中外談RCEP 找新機遇

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

6月9日至10日，2023《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）地方政府暨友城合作（黃山）論壇在安徽省黃山市舉行，吸引約500名中外代表齊聚一堂，為全面有效實施RCEP建言獻策，共話合作發展新機遇。

中新社報導，RCEP區域總人口、GDP總值、貨物貿易金額均占全球比重約30%。6月2日，RCEP對15個簽署國全面生效，標誌著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施的新階段。 　　

在9日舉行的論壇開幕式上，中國人民對外友好協會會長林松添說，RCEP如期全面生效充分體現了15方以實際行動支持開放、自由、公平、包容和以規則為基礎的多邊貿易體制，共同致力於推進全面、互利和高水平的經濟夥伴關係。 　　

林松添認為，RCEP15方之間在社會制度、發展水平、人口規模和經濟總量等方面存在很大差異，這給各方發揮相對優勢，促進經濟社會優勢互補、文明互鑒，創造了巨大的空間和價值。

開幕式上，東協秘書長高金洪通過視訊致詞指出，RCEP成員國應加大力度支持私營企業的發展，並為渴望運用RCEP的企業特別是中小微企業提供便利，同時仍需在RCEP中納入數位化和可持續性發展等內容。 　　

標誌 自由貿易

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