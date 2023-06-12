田灣河水電站 德陽造機組投運

近日，大陸首台單機容量最大功率150兆瓦級大型衝擊式轉輪，在川投田灣河流域梯級水電站正式投入運行，發出「第一度電」。這標誌著大陸已經實現大型衝擊式機組從設計、製造到運行的全面自主化，開啟了水力發電產業高品質發展的新篇章。

轉輪是水電機組最核心的部件，被譽為水電機組的「心臟」。該轉輪重約20噸，最大直徑約4公尺，由東方電氣集團東方電機有限公司自主研製，具有全產業鏈完全自主知識產權，於5月16日在四川德陽成功下線。

據悉，依託150兆瓦級大型衝擊式轉輪自產化項目，東方電氣在衝擊式轉輪水力開發、造型設計、軟體發展、模型裝置研製等實現了完全自主化，填補了多項大陸技術空白，轉輪結構設計、材料應用、加工工藝等關鍵核心製造技術取得了突破性進展，實現了大陸高水頭大容量衝擊式水電機組關鍵核心技術「從無到有」的歷史性突破。

未來，東方電氣將以150兆瓦級大型衝擊式轉輪工程應用為契機，進一步加強聯合創新，攜手大陸能源企業，共同推進具有世界影響力的500兆瓦級衝擊式水電機組工程示範應用，持續推動大陸水力發電產業發展。