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法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

廣西荔枝 產量上看百萬噸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣西壯族自治區農業農村廳副廳長許瑾10日介紹，作為大陸荔枝第二大主產區，廣西今年荔枝種植面積超過247萬畝，產量預計達97萬噸，當地已開通面向京津冀、長三角、成渝地區農產品冷鏈，打通銷售快速通道。

中新社報導，2023年廣西荔枝產銷對接活動當天在玉林北流市舉辦，許瑾在致詞中介紹了上述情況。她說，近年來，廣西實施水果高質量發展行動，水果產量連續5年位居大陸第一，是名副其實的果盤子。

許瑾表示，廣西是荔枝供貨期最長的地區，近年來，除桂味、妃子笑、黑葉荔等當家品種外，還推廣仙進奉等優良荔枝品種，打造北流荔枝、靈山荔枝等桂字號農業品牌，近3年在主產區新建成地頭冷庫約11.3萬立方公尺。

此次活動期間，來自各地的荔枝採購商、投資商現場洽談簽約，意向採購金額約9800萬元（人民幣，下同）；北流市舉辦現代農業產業鏈投資項目簽約儀式，簽約金額達3.84億元，進一步搭建長效產銷平台，促進大宗水果銷售。 　　

荔枝 人民幣 品牌

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