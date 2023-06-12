一帶一路國際展區 重返文博會

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）正在深圳舉行，一帶一路國際展區重返本屆文博會，有來自50多個國家和地區的超過300家海外展商入駐，數量恢復至新冠疫情爆發前最好水準。

中新社報導，一帶一路沿線國家和地區的參展商在本屆文博會上展出了琳瑯滿目的產品：泰國的香薰精油、捷克晶瑩剔透的水晶、韓國燒制的茶具……

走進展館，人們被尼泊爾展台處深沉悠遠的聲音吸引。第一次參加文博會的尼泊爾參展商弗蘭克（音譯）向觀眾演示著頌鉢。據他介紹，頌鉢又叫喜馬拉雅鉢，由金、銀、銅、鐵、錫、鉛、汞七種金屬組成，是以喜馬拉雅山的隕石燒熔提煉再由手工打造而成，由頌鉢發出的泛音聲響，能幫助身體放鬆。

弗蘭克用流利的中文說：「我是在尼泊爾做生意時和中國人學的中文。」弗蘭克在尼泊爾旅遊景區經營一家店舖，因為有大量中國遊客到訪，他結交了不少中國朋友。

弗蘭克為參加文博會做足了準備，他帶來的尼泊爾羊絨圍巾適合在空調房內使用。文博會期間，在尼泊爾認識的中國老朋友還特意來看弗蘭克，並給他介紹新客戶。弗蘭克開心地說：「已經有好幾家瑜伽館和我們洽談了。」

和他一樣，來自伊朗的馬迪也為此次文博會下足功夫。「這是我第二次參加文博會，我們帶來的產品有掛毯、地毯、藏紅花和手工藝品。」馬迪說，因為2019年第一次參加文博會後，發現南方客戶對地毯的需求較低，這次減少了地毯數量，伊朗產的藏紅花品質和價格都極具競爭力，期待在文博會上能多拿訂單。

陝西館的唐代集市、寧夏館的時光走廊、甘肅館的夢回敦煌，也在展館內大放異彩。通過沉浸式體驗、VR技術、歌舞表演，以文化為橋，文博會正不斷促進各國文化交流。

文博會先後在英國、法國、德國、新加坡等國家開展文化推廣活動；在埃及、以色列等國家和地區設立了文博會海外分會場；在歐洲、南美地區建立了諮詢台。