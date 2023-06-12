海南自貿港免關稅政策 企業紅利多

一批自西班牙進口的火腿原材料，在海南加工處理再銷往中國大陸市場，企業能增加多大的利潤空間？

「10%左右。」位於海南洋浦保稅港區的尚島（海南）供應鏈管理有限公司董事長徐東勇說，海南自貿港加工增值超30%免關稅政策（加工增值政策）帶來真金白銀的紅利，「我們為這項政策而來。」

中新社報導，加工增值政策是海南自貿港「一線放開、二線管住」進出口管理制度的重要內容。《海南自由貿易港建設總體方案》，對鼓勵類產業企業生產的不含進口料件或者含進口料件在海南自貿港加工增值超過30%（含）的貨物，經二線進入大陸免徵進口關稅，照章徵收進口環節增值稅、消費稅。

加工增值政策是海南自貿港最具含金量的政策之一。徐東勇說，公司6月9日投產，將西班牙特色冷鏈精深加工項目放在海南，適用政策後可以免去25%的進口關稅，去除其他成本外仍有可觀的利潤空間。

同日投產的海南紅焱食品有限公司加工廠房內，工人正在分割、煮制進口牛肉，製作牛肉乾、醬滷牛肉等食品。公司總經理姚大飛說，正式投產內銷後可減免12%的牛肉進口關稅，僅需繳納9%的進口環節增值稅，產品更有競爭力。

加工增值政策於2021年7月在海南洋浦保稅港區落地，當年12月擴展至海口綜合保稅區、海口空港綜合保稅區。2022年12月，政策獲批擴大到海關特殊監管區域外的重點園區試點實施。

加工增值政策正由落地到擴區，從試點到集聚。今年4月，首次擴區試點實施的5家企業全部完成政策全閉環落地，涵蓋生物醫藥、醫療器械、食品製造和高端裝備等產業領域。海口海關自貿區和特殊區域發展處處長何斌說，這些企業的試點將為全島封關運作開展壓力測試提供經驗樣本。

洋浦保稅港區發展局副局長張旭介紹，近兩年來玉石加工、食品加工、設備生產等企業入駐，已享受加工增值政策免關稅2.4億元（人民幣，下同）。

根據海口海關消息，截至今年5月底，海南開展加工增值內銷貨值31.78億元，免徵關稅2.81億元。

當前，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已進入全面實施新階段。中國（海南）改革發展研究院院長遲福林建議，海南自貿港加工增值政策可與RCEP原產地規則相加，企業在RCEP其他成員國和海南加工增值累計超過30%，即可以零關稅進入大陸市場。