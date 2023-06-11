拍著拍著就成現實！《流浪地球3》開拍前要探索AI應用

大陸知名系列科幻電影《流浪地球》導演郭帆11日在第25屆上海國際電影節「科幻電影周」上表示，不管是ChatGPT也好，還是 Midjourney（AI自動生成圖片程式），這些人工智慧應用可能影響到電影創作到製作的過程。在《流浪地球3》開拍前希望拿出更多的時間去考察人工智慧的技術，接下來將探索如何應用。

隨著人工智慧科技持續發展，社會憂慮是否侵蝕掉許多勞動職位外，這股討論也蔓延到藝術創作圈，特別是電影圈。

此前，中國電影報導，郭帆在接受公開採訪時透露，《流浪地球3》將主要探討人類如何面對人工智慧的問題。郭帆表示，編輯團隊在創作第二集時搜索了相關資料，預測將在2030年左右出現類似ChatGPT之類的產物，「沒想到提前了，拍著拍著就變成現實的一部分」。

大陸國產科幻電影《流浪地球2》最終票房人民幣40.29億元，打破34項影史紀錄，位列大陸影史累計票房第10位。

此前，據央視網報導，大陸影業在疫情解封後逐步復甦，而在各大電影節的討論上，對於人工智慧將如何改變電影也成為主要議題。大陸知名導演陸川此前公開受訪樂觀認為，人工智慧會給從業者帶來更多機會，到時可能會有大量有才華的人加入，那時候可能拼的就是創作者的想像力。

第25屆上海國際電影節於9日開幕，並至18日結束。今年首設「科幻電影周」單元。相關主旨論壇暨上海科技影都發布會11日在上海松江區舉行，集聚大陸國內外科幻電影主創、科學顧問、行業代表，共同探討大陸科幻電影的發展路徑。