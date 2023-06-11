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習近平：搞「雙循環」為防別人不開門時，自己能活下去

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為習近平8日上午在呼和浩特聽取內蒙古自治區黨委和政府工作匯報並發表重要講話。（新華社）
圖為習近平8日上午在呼和浩特聽取內蒙古自治區黨委和政府工作匯報並發表重要講話。（新華社）

地緣政治風險不斷擴大，美中角力持續升高。對此，大陸國家主席習近平近日在內蒙古視察時指出，「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟著跑」。他強調，大陸當前力推「雙循環」，「不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好」。

「雙循環」是指：「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。早於2020年4月10日在中共中央財經委員會第七次會議上，習近平就提出，「要構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。 

習近平本月5日至8日赴內蒙古視察，新華社10日發布習近平在內蒙古視察的長篇紀實，當中就提及前述內容。

習近平7日下午來到呼和浩特市的中環產業園，在視察園區內半導體和太陽能板企業時表示，在百年未有之大變局下，中國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，創新、綠色，不僅是中國式現代化走到今天的時代課題，也是在風雲激盪的國際形勢下的戰略抉擇。

他說，「現在，我們要靠高水平科技自立自強、構建新發展格局來攻克科技難關。」

習近平指出，「構建新發展格局，首先要把國內大循環搞好，這是治本之策。『雙循環』不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好。我們敞開大門，誰來與我們合作都歡迎。經濟全球化是大道，大家合作共贏才是最好的。」

他並提到，「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟著跑。我們中華民族一定要復興啊！我們要繼續攻堅克難，再上層樓！」

中共中央總書記習近平7日下午在呼和浩特中環產業園考察時提出，要大力發展新能源、清潔能源，努力實現碳達峰碳中和，建設「綠色中國」。（新華社）
中共中央總書記習近平7日下午在呼和浩特中環產業園考察時提出，要大力發展新能源、清潔能源，努力實現碳達峰碳中和，建設「綠色中國」。（新華社）

習近平 內蒙古 鎖國

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