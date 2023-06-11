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習近平：搞「雙循環」為防別人不開門時，自己能活下去
地緣政治風險不斷擴大，美中角力持續升高。對此，大陸國家主席習近平近日在內蒙古視察時指出，「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟著跑」。他強調，大陸當前力推「雙循環」，「不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好」。
「雙循環」是指：「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。早於2020年4月10日在中共中央財經委員會第七次會議上，習近平就提出，「要構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。
習近平本月5日至8日赴內蒙古視察，新華社10日發布習近平在內蒙古視察的長篇紀實，當中就提及前述內容。
習近平7日下午來到呼和浩特市的中環產業園，在視察園區內半導體和太陽能板企業時表示，在百年未有之大變局下，中國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，創新、綠色，不僅是中國式現代化走到今天的時代課題，也是在風雲激盪的國際形勢下的戰略抉擇。
他說，「現在，我們要靠高水平科技自立自強、構建新發展格局來攻克科技難關。」
習近平指出，「構建新發展格局，首先要把國內大循環搞好，這是治本之策。『雙循環』不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好。我們敞開大門，誰來與我們合作都歡迎。經濟全球化是大道，大家合作共贏才是最好的。」
他並提到，「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟著跑。我們中華民族一定要復興啊！我們要繼續攻堅克難，再上層樓！」
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