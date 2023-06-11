美再制裁2陸企 稱涉「強迫勞動」

在美國務卿布林肯有可能於下周訪問中國大陸前夕，美國國土安全部當地時間九日宣布禁止從中國打印機製造商納思達和新疆中泰化學進口產品，理由是這些企業涉及所謂「強迫勞動」。

路透引述美國國土安全部網站上發布的消息，上述兩家中企被新列入所謂「維吾爾強迫勞動預防法」的實體名單中，這些企業及其子公司生產的商品將被限制進入美國。去年六月，美國實施「維吾爾強迫勞動預防法」，路透稱，現在，有廿二家企業被列入禁止進口的名單中，而中方此前多次否認美方關於所謂「強制勞動」的指控。

據美國國土安全部的訊息，國土安全部宣布自二○二三年六月十二日起，新疆中泰化工股份有限公司和納思達公司及其八家珠海子公司生產的商品將被限制進入美國，原因是這些公司參與了針對受迫害群體成員的商業行為，包括中國的維吾爾族少數民族。

大陸的「環球網」則引述去年六月廿四日，新疆維吾爾自治區政府新聞發言人徐貴相在第七十六場新疆維吾爾自治區專題新聞發布會上的說法，對美國此次作法予以間接駁斥。當時徐貴相表示，美國海關和邊境保護局依據所謂的「維吾爾強迫勞動預防法」，將中國新疆地區生產的全部產品均推定為所謂「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的任何產品，這是美方打著人權幌子對華進行遏制打壓的升級。

徐貴相當時說，「美方有關行徑嚴重損害中美兩國企業和消費者切身利益，嚴重破壞國際經貿規則和國際產業鏈供應鏈穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充分暴露出美國打著人權旗號破壞人權、打著規則的旗號破壞規則的霸權實質」。

他說，所謂新疆存在強迫勞動完全是美西方反華勢力編織的彌天大謊，是徹頭徹尾的世紀謊言。中國新疆根本就不存在所謂的「強迫勞動」問題。