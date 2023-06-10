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百度、字節跳動 擬推AI對話新軟體 正在內部測試

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
外傳百度計畫推出一款全新的 AI 對話軟體，採用一對一的對話式聊天場景，軟體命名為「萬話」。圖／網路照片
外傳百度計畫推出一款全新的 AI 對話軟體，採用一對一的對話式聊天場景，軟體命名為「萬話」。圖／網路照片

大陸國產版ChatGPT爭奪戰打響，包括科技公司、大學、研究機構已發布了30多款AI大模型產品。最新消息傳出百度計畫推出一款全新的 AI 對話軟體，採用一對一的對話式聊天場景，軟體命名為「萬話」。同時，字節跳動也傳出正在內部測試一款AI對話類產品，暫時稱作「Grace」。

百度已推出「文心一言」，在大陸生成式AI大模型暫時處於先行地位。近日傳出，百度旗下關聯公司「北京百度網訊科技有限公司」已經申請註冊「萬話」軟體著作權。對此，百度方面回應稱：感謝關注，公司確實申請了相關智慧財產權註冊登記，但具體的使用規劃，暫時不便透露。

實際上，在今年5月的「2023萬象．百度移動生態大會」上，百度已首次展示內測產品New App，可與AI進行對話，提問、聊天、生成圖片等。有知情人士透露，「萬話」可能正是指這款軟體。

與此同時，據多家陸媒報導，字節跳動正在內部測試一款AI對話類產品，目前暫時稱作「Grace」，該產品處於測試完善的階段。對於上述消息，字節跳動相關負責人表示，Grace是一個AI對話類測試專案的內部代號，目前還處於初級階段，僅用於內部體驗測試。

相比其他大廠的AI專案，外界對字節跳動的AI業務知之甚少。在研究大模型前，字節跳動旗下的抖音、今日頭條等產品層面推出過繪畫類、特效類AIGC功能，探索C端用戶的感知體驗。行業人士分析，根據產品測試的一般週期來看，該項目或將在2個月後，面向外界開啟測試。

截至目前，百度、華為、阿里等大廠的AI產品紛至遝來。華為近日面向全球發布首款800GE資料中心核心交換機，據稱可高效支撐AI訓練等業務，100％釋放算力。阿里則發布「通義千問」大模型，具備影音AI能力的「通義聽悟」也已上線公測。

百度 字節跳動 北京

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