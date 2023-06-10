廈門直通馬尼拉港 電商海運快線首年總貨值破百億

絲路海運是中國大陸「一帶一路」倡議裡，以航運為主建立的國際物流平台，首條航線於2018年12月底開行，並在2022年6月開設「電商快線」，沿途僅靠泊廈門港與菲律賓馬尼拉港，航程僅需2天，加速兩地電商貨物運送。據廈門海關統計，此電商快線航線開通一年，已運送總貨值超過103億元人民幣的商品。

據央視新聞，絲路海運是「一帶一路」國際綜合物流平台的重要成果，尤其「電商快線」的開通，實現由廈門港直達菲律賓馬尼拉港，如此點對點式「兩港一航」有助於大陸電商貨物2天內直達馬尼拉，滿足電商貨物批量小、批次多、時效強的進出口需求，深受跨境電商企業的青睞。

據廈門海關統計，電商快線開通一年來，貨櫃吞吐量近3萬個標準貨櫃，總貨值超過103億元人民幣，其中出口跨境電商貨物共3.9萬件，貨值約3.5億元人民幣，主要以箱包、鞋子、衣服、日用品、健身器材等商品為主。

據報導，為支持航線高效運營，廈門海關因此新設立跨境電商監管中心，對符合條件的出口商品採取「清單核放，匯總統計」等便利措施，使企業享有倉儲、物流、清關等「一站式」服務。

報導指，經過一年的運行，海運電商業務的航運、港口、物流資源一體化服務已趨成熟，後續將以菲律賓為起點，輻射至其他東南亞國家，把此模式複製推廣至其他絲路海運沿線區域，形成規模化、標準化的海運電商網絡。