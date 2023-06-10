香江風情／紐升港降 港降澳升

香港財經圈早前有「紐倫港」變「紐倫坡」之說，說的是國際金融中心三甲，原為紐約、倫敦、香港，但去年新加坡新晉三甲，就變成紐約、倫敦、新加坡。這兩天因應一些特殊現象，又有了「紐升港降」、「港降澳升」之說。

先看「紐升港降」，這是由著名的「東升西降」演化而來。說紐約升，香港降。在原來「紐倫港」的排行中，香港在很多方面輸給兩位大哥，但在「全球生活費用最高城市」這把交椅上，香港超過了紐約，坐在榜首席上已四年，今年六月才讓位給了紐約。

這項評比，表面上看是負面的，生活費用全球最貴怎會是好事？原來這項評比，與全球外派僱員生活費用角度關聯，生活費用貴還那麼多公司要派人去，說明那邊有生意可做，越貴越要去。

「紐升港降」，紐約當然與美元強勢和美國通膨有關，香港這邊說法多，負責調查的ECA International亞太區域總監關禮廉認為，香港商品及服務價格升至多年來高位，意味香港亦受到過去一年的全球通膨浪潮影響，但香港住屋租金續降，抵銷日常商品及服務價格上漲的影響，令排名下降。

香港租金下降，聽上去認為是好事，因香港長年樓價全球第一，租金居高不下，現在下調應是好事吧。但商界告訴你，這後面是香港經濟的跌落。香港有地產產業鏈之說，直接涉及地產仲介、建築、裝修、家具，間接影響銀行、律師行等行業，樓價下跌更帶來財富效應，令消費減少。難怪有人威脅，再這樣下去，香港可能重演二○○八年危機。

再看「港降澳升」，說的是香港租金跌，澳門租金狂升。香港人到澳門看到街邊地產廣告，回來一路哇哇聲。一處二層樓商鋪，面積約二一六坪，月租金是一五○萬港元即約台幣五八八萬；另一聲稱是近馬場輕軌站，面積近廿五坪，年租金五千五百萬港元約台幣二億一千五百多萬。

賭博比生產和消費都容易恢復，澳門政府說，今年前五月澳門博彩毛收入雖只及二○一九年同期六成，但已算不得了。澳門地產界人士說，去年是澳門房地產四十年來最慘，房地產總成交較二○一八年下跌七成。最新一期澳門整體住宅樓價指數只微幅上漲，澳門的業主和地產仲介們，確實有些瘋狂了。