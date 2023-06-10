陸PPI年減4.6% 通縮陰影仍在

大陸國家統計局昨天發布五月消費者物價（ＣＰＩ）年增百分之零點二，接近零；生產者物價（ＰＰＩ）年減百分之四點六，降幅較上月再擴大一個百分點，是連跌八個月兼創逾七年最大跌幅。大陸通縮陰影仍在，專家分析，ＣＰＩ、ＰＰＩ不如預期，與近期宏觀經濟復甦放緩呼應，印證經濟面需求不足，通膨整體回暖可能仍需時間。

相關經濟運行數據不佳讓外界憂心，通縮噩夢恐怕再次降臨。路透報導，品點資產管理首席經濟學家張志偉表示，通貨緊縮風險拖累經濟，最近的經濟指標發出了一致的信號，代表經濟正在降溫。

金圓統一證券策略分析師胡研宏分析，當前的宏觀基本面是內需疲軟，外需萎縮，他評估，六至七月是經濟生產淡季，經濟下行會進一步探底，實質性的經濟企穩還難以看到。

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱七日在上海考察時則指出，近來ＣＰＩ、ＰＰＩ下降，主要受供需恢復存在時間差、基數高影響，預估第二季度ＧＤＰ同比增速會比較高，ＣＰＩ下半年有望逐步回升，十二月ＣＰＩ能達成年增百分之一以上。他說，「我們有信心、有能力、有條件實現今年兩會確定的預期增長等目標」。

東方金誠首席宏觀分析師王青昨天表示，隨著居民消費進一步修復，以及上年同期高基數效應減弱，下半年ＣＰＩ與上年相比漲幅有望溫和上行，年底有望在百分之二或略高水準。

為提振內需，大陸商務部八日、九日接連兩天向卅一省市發出促進汽車消費與促進綠色智能家電消費的通知，希望強勢推動內需帶動經濟復甦。

商務部在八日的通知中，要求各省市舉辦「百城聯動」汽車節與「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動。

各地要擇優推薦三至五個「百城聯動」的候選城市，再由商務部選取特色鮮明、優勢互補的約一百個城市，形成「百城聯動」重點活動清單。各地必須充分發揮百座城市帶動作用，聚焦新車銷售、二手車交易、以舊換「新」（新能源汽車）等內容，全鏈條全過程促進汽車消費。

至於「千縣萬鎮」新能源汽車消費季，商務部將指導各地在大陸全國千餘個縣、萬餘個鄉鎮開展新能源汽車「大篷車」進農村等形式多樣的新能源汽車促進消費活動，鼓勵企業針對農村地區特點，推動性價比高、實用性強的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉。

九日，商務部再聯合發改委、工信部及市場監管總局共四部門共同發出「做好二○二三年促進綠色智能家電消費工作的通知」，全面推動「家電以舊換新」、「綠色智能家電下鄉」等活動。