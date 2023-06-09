宏總統卡斯楚抵上海展開訪陸 明參訪新開發銀行與華為

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚今天抵達上海，開啟為期六天對中國大陸的國事訪問，根據中方接機人士之一的大陸外交部部長助理華春瑩的推特，卡斯楚在上海和平飯店接受歡迎，並由和平飯店的老年爵士樂隊在大廳現場演奏樂曲致意。宏都拉斯的《論壇報》（La Tribuna）則報導，卡斯楚獲得中國政府給予外國元首應有的禮遇。卡斯楚並到上海市政府與上海市長會面。

報導並指出，卡斯楚今天的訪問日程安排還包括參觀上海地鐵和金融中心等市政建設，晚上還將乘坐小型遊輪遊江。

卡斯楚明天在上海的行程一如今年4月中旬訪陸的巴西總統魯拉，將與金磚國家的新開發銀行行長羅塞芙見面，並參觀華為。報導稱，卡斯楚將在宏國官員和企業界的陪同下會見巴西前總統、新開發銀行現任行長羅塞芙。其後再與已在宏都拉斯開展業務的中國電信巨頭華為的最高代表會面。而訊息指出，宏都拉斯國有的電信公司有意與華為建立戰略合作夥伴關係。

《論壇報》稱，這兩次行程結束時，卡斯特羅總統可能親自宣布她與羅塞芙與華為達成的一些共識或協議。而結束在上海行程之後，卡斯楚飛前往北京，但可能要到下周，她才會與大陸國家主席習近平會見。

陪同卡斯楚此行的除宏國外交部長雷納、她的私人秘書赫克托．塞拉亞，還有農業及畜牧業部、環境部 、發展部、教育部等多個部會首長，以及宏都拉斯的參謀長聯席會議主席等。