促內需提振經濟？ 大陸連續發布促進汽車家電消費通知

大陸商務部連兩天向大陸各省市、自治區與新疆建設兵團發出提振內需的通知，昨8日先發出「關於組織開展汽車促消費活動的通知」，今9日則聯合發改委、工信部及市場監管總局共四部門共同發出關於「做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知」。前者在提振汽車消費，要求統籌開展「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動。後者則包括「深入開展家電以舊換新」、「紮實推進綠色智能家電下鄉」等活動。

連兩天分別以汽車與家電為目標的促進消費政策出台，顯示中國大陸強勢推動以內需帶動經濟復甦的政策思維。在以歐美為首的全球經濟走向衰退的過程中，大陸顯然寄希望於自己的內需市場。

在昨天的通知中，關於「百城聯動」汽車節，要求各省市建立「百城聯動」重點活動清單。各地擇優推薦3-5個「百城聯動」的候選城市及其重點汽車促消費活動安排。商務部將選取特色鮮明、優勢互補的約100個城市，形成「百城聯動」重點活動清單。

其次還要求「聚焦全鏈條促進汽車消費」。各地必須充分發揮百座城市帶動作用，聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換「新」（新能源汽車）、及汽車後市場等內容，持續「拉動增量、盤活存量、帶動關聯」，全鏈條全過程促進汽車消費。第三還要強化購車優惠政策支持。加強活動經費、場地等保障，協調推動地方、企業等出台支持汽車消費的針對性政策舉措，並發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施。

而關於 「千縣萬鎮」新能源汽車消費季，商務部則將於近期自己組織「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動啟動儀式，並指導各地在全國千餘個縣、萬餘個鄉鎮開展新能源汽車「大篷車」進農村等形式多樣的新能源汽車促消費活動。並要求各地要推動適銷對路的車型下鄉。鼓勵企業針對農村地區特點，推動性價比高、實用性強的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉。

通知還要求各地「推動售後服務網絡下沉」，引導企業進一步下沉銷售維修服務渠道，加強新能源汽車流動維修站、農村維修點等建設和農村維保技術人員培訓。商務部另要求「推動完善農村充電基礎設施」。積極協調推動完善農村地區充電基礎設施體系，依託縣鄉商業網點、企事業單位等場所，合理推進農村集中式公共充電樁場站建設。

今天關於綠色智能家電的通知中，首先要求「統籌組織綠色智能家電消費促進活動」，結合商務部「2023消費提振年」，組織舉辦家電節、購物節、網購節等活動，營造綠色智能家電消費濃厚氛圍。支持家電企業圍繞「家場景」，在步行街、商圈、一刻鐘便民生活圈開設綠色智能家電體驗店，鼓勵開展新店首秀新品首發等活動，不斷提升消費體驗。通知要求各地商務主管部門需在6月11日前報送《2023年家電消費促進活動安排表》。

關於「深入開展家電以舊換新」，要求制定完善家電以舊換新工作方案，建立健全保障家電企業公平參與的工作機制。鼓勵有條件的地方通過組織生產企業、電商平台、實體商業、回收企業建立對接機制、搭建協作平台、明確換新流程等方式，促進綠色智能家電升級換新消費。並積極推進綠色家電、智能家電認證，引導家電企業進一步豐富綠色智能家電產品供給。引導消費者優先選購2級及以上能效的冰箱、洗衣機、空調、熱水器、淨水器、空氣淨化器等家電產品。

而關於「紮實推進綠色智能家電下鄉」，四部門要求各地方支持家電生產企業針對農村市場特點和消費需求，加快研發推廣性價比高、操作簡便、質量優良的熱水器、油煙機、微波爐等綠色智能家電產品。引導家電生產、銷售、維修、回收企業及電商平台下沉渠道，在縣鄉兩級設立直營店、體驗店、服務網點、回收站點、前置倉，推動綠色智能家電下鄉，進一步挖掘農村市場消費潛力。