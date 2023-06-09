打造台港澳示範田 寧德一畝田公益助農

福建省寧德市霞浦縣崇儒佘族鄉溪邊村的一塊水田中，來自台灣台中的台灣神農獎得主許勝驊高挽褲腳、光著腳丫、埋頭彎腰，左手分秧、右手插苗，將一根根秧苗插入水田裡。

中新社報導，「大家體驗如何插秧，瞭解水稻的生長過程，非常有意義」。許勝驊表示，希望多舉辦這樣的活動，讓更多人體驗農耕的樂趣。

8日，台港澳系統「我在寧德有畝田」插秧實踐活動在溪邊村舉行，併發放一畝田田主證書。福建省、寧德市台港澳辦幹部，以及台港澳同胞代表和台企代表等70餘人共同勞作下，一排排綠油油的秧苗在田間鋪展開來。

香港寧德市同鄉總會常務副會長、香港寧德市蕉城聯誼會會長李哲生說，認領「家鄉一畝田」公益助農的同時，還可以帶孩子來感受勞作的樂趣與艱辛。

近年來，寧德市台港澳辦積極探索兩岸融合發展新路，在助力鄉村振興中融入更多台港澳元素。今年2月，該市面向台港澳同胞、企業及社會人士，倡議共同參與認領「一畝田」公益助農。

寧德市台港澳辦負責人表示，通過認領「一畝田」公益助農活動，打造「台港澳示範田」，帶動當地閩台農業融合發展推廣基地建設，助力台灣農民創業園創建。