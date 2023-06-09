廣州商鋪5月成交量 同比升95%

廣州5月商業地產市場整體成交量延續了4月的平淡狀態，但商鋪因有大宗交易支撐，成交量環比和同比均有顯著的升幅，其中同比上升高達95%。

中新社報導，據合富輝煌商業地產7日發佈的5月廣州商業地產市場報告，5月廣州商鋪成交量6.8萬平方米，同比上升95%，環比上升38%。其中黃埔區出現商鋪市場年內第二宗數萬方級別的大宗交易，網簽面積超3.7萬平方米。

報告分析稱，一般而言，在商辦市場各大業態中，寫字樓大宗交易的比例高於商鋪和公寓。但今年以來，商鋪市場大宗成交超20萬平方米，佔整個商鋪市場約八成，該比例已與寫字樓業態的大宗交易比例趨同。

廣州公寓5月成交量為5.15萬平方米，環比下降44%，同比下降41%。但5月成交的公寓產品中，大平層貨量較多，成交「含金量高」，目前廣州公寓市場整體價格高達4.5萬元人民幣／平方米。統計數據顯示，今年前5月，公寓中的大平層合計成交約4.7萬平方米，同比上昇了168%。對應公寓市場整體，其面積佔比約17%，金額佔比約33%，已成廣州公寓市場中舉足輕重的力量。

5月廣州市寫字樓成交量為1.34萬平方米，環比下降47%，但同比仍上升42%。其中，南沙區成交量環比大幅下降，天河區、黃埔區、花都區等則有明顯增長。數據顯示，廣州寫字樓市場已連續兩個月在相對較低位的狀態下運行。