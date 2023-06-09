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新能源車 王傳福：未來3-5年大變革

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

據中國證券網報導，比亞迪8日召開2022年年度股東大會，比亞迪董事長王傳福在會上表示，汽車行業已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優勝劣汰。他說，企業制勝首先要有核心科技，新能源汽車變革是一場技術革命，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的概率很小。

他說，其次，要有好的戰略方向，行業機遇窗口期只有3-5年，車型、技術路線選擇很重要。另外，要有快速決策機制，汽車企業往往體量大，決策機制漫長，但新能源汽車市場就像戰場，革命到後期，有些車企會崩盤，這時候需要快速決策。

王傳福表示，未來3-5年新能源汽車將發生大變革，目前變革速度正在加快，到後期將進一步加速，而且超預期。對比亞迪而言，最艱難的時期已經過去，並迎來戰略機遇期，比亞迪將利用現有產業鏈優勢、成本優勢、技術優勢、產品優勢，進一步優化品牌形象，帶領中國新能源汽車走向全球。

對於當前的價格戰，王傳福表示，比亞迪規模化優勢、品牌優勢、技術優勢，將助力比亞迪在未來競爭中優於同行，比亞迪有信心未來3-5年獲得更高市場份額。

對於五月初傳出比亞迪已受讓易安財產保險公司10億股股份，持股比例為100%，進軍汽車保險行業，王傳福表示，比亞迪進入新能源汽車保險行業，可以利用技術、銷售方面的積累，在費用節儉、科學理賠方面賦能新能源汽車保險行業。

王傳福表示，比亞迪從去年開始大力擴展各個地區產能，目前已基本解決供需平衡問題。目前公司產能，還有各個零部件的產出，可以滿足未來市場需求。同時，公司已做好安排，滿足未來海外市場不斷增長的需求。

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