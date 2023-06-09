銷量求生 陸電動車價格戰拚到年底

中國電動車市場從藍海逐漸變成紅海，車企為求活下去無所不用其極，市場分析「只要銷量不要利潤」的價格戰可能一路延續到年底，「如果今天無法獲得市占率，明天就可能出局」。

第一財經報導，今年5月中國國內共有12款重點車型上市，銷售策略與定價，大致反映出當下市場的4種樣貌，第一種是大廠比亞迪自身積極降價和推出新車擴大市場佔有率；第二是大型車企積極與比亞迪競爭市場佔有率；第三是合資汽車品牌以更具攻擊性的價格爭奪不斷萎縮的燃油車市場；最後則是仍在努力掙扎但似乎無力回天的邊緣車企。

報導引述業內人士指出，今年中國車市第1季跟第2季的差異很大，第1季由於去年政策透支等原因，導致購買力不足。第2季市場需求復甦，然而「銷量是靠價格戰打下來的」。

一家新興汽車企業的產品經理坦言，如今尺寸、價格、配置，傳統的定價邏輯蕩然無存，市場極度混亂，「很多車型一看就是沒有利潤的，但是大家都在捲價格，為了生存不擇手段。就像當年滴滴和UBER打價格戰一樣，希望捲死對手」。

報導指出，中國的汽車行業競爭激烈，而且洗牌速度加快，過去3年，已被淘汰的汽車品牌至少有75個，未來2到3年，保守估計6成到7成的品牌將被淘汰。到2025年，中國排名前10的車企可能會佔據9成的市場，這意味著多數邊緣車企都將出局。

奇瑞汽車副總經理李學用稱，目前看來，車市價格戰勢必打到今年年底，甚至打到明年，車企必須做好決戰20個月的準備。