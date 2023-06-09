陸媒披露 特斯拉赴墨複製上海工廠

陸媒「36氪」的獨家報導，特斯拉正嘗試在墨西哥複製一座上海工廠—包括它的供應鏈體系。報導稱，特斯拉正在動員不少中國的供應鏈企業去墨西哥建廠，有供應鏈廠透露，特斯拉的節奏相當緊迫，如果不及時響應，「也擔心丟掉好幾億的大訂單。」

報導稱，馬斯克上月30日突然抵達北京，進行暌違三年後的首訪。各方都認為此行與馬斯克將在大陸投資大型儲能設備有關，並揣測特斯拉可能在上海擴充產能。但如今卻傳出馬斯克要在墨西哥複製上海超級工廠。

36氪報導說，今年以來，已有部分特斯拉供應商官宣了在墨西哥興建工廠的規劃。例如，旭昇集團今年3月底就曾表示，將在墨西哥投建生產基地，總投資額不超過2.76億美元，5月下旬，該項目在墨西哥的科阿韋拉州正式啟動。一位接近該項目的人士告訴36氪，順利的話，工廠明年7、8月份就能投產。

更上游的設備供應商也聞聲而來。多家大陸的產線設備生產商已經在墨西哥設立辦公點，負責設計、售後配套等業務環節。一家設備公司的客戶中有特斯拉供應商，其負責人向36氪感慨：「墨西哥現在是投資熱土，很多客戶都過來了。」甚至有供應鏈公司直接帶著產線工人，奔赴墨西哥建廠。

36氪報導說，在今年的投資者日上，特斯拉揭秘了其第五座超級工廠的選址：墨西哥新萊昂州首府蒙特雷。蒙特雷工廠將是特斯拉下一階段的生產主力，墨西哥外交部官員曾表示，該工廠投資將超過50億美元，規劃產能為100萬輛。但從規劃用地看，蒙特雷的產能上限顯然不止於此。

據36氪此前了解，特斯拉規劃的低價車型，全球的年產能將達到400萬輛，其中北美的超級工廠將承擔一半，而北美工廠中，蒙特雷工廠將會是生產主力。

特斯拉在上海投建超級工廠後，已經搭建起了一套成熟、穩定的供應鏈體系。2022年，特斯拉全球交付131萬輛汽車，僅上海工廠就完成超71萬輛，支撐了特斯拉汽車全年28.5%毛利率的成績。

36氪報導說，特斯拉意圖複製上海工廠的驚人效率，推動已經磨合充分、具備成本優勢的供應鏈遷移到海外。目前特斯拉汽車業務高級副總裁朱曉彤的大量精力都花在蒙特雷工廠，而此前，正是朱曉彤主導上海工廠的落成及投產。

從規劃產能上看，蒙特雷工廠也達到甚至超過了上海工廠的體量，100萬輛的新工廠，無疑是特斯拉進行下一步產量越級的重要力量。

報導說，勞動力成本低、產業鏈配套齊全是墨西哥市場的優勢，不過，也有供應鏈人士表示，墨西哥市場不像歐美市場那樣成熟，社會、地緣風險都相對較高，因此，去那裡投資建廠，也需要充分考量投入、產出的邊界和效應。