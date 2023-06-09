陸5月出口劇降 券商仍樂觀

大陸出現5月出口數字下滑的情況後，中國大陸的「中信證券」發布研報認為，中國大陸今年出口仍有望保持微幅正增長，同時也能保持貿易順差對經濟增長的正貢獻。而另一家國有證券公司「招商證券」也表示，大陸出口增速會在5-7月份換擋後再次上行。全年增速在 1%~3%左右。

中國大陸海關總署昨發布五月份進出口數據，按美元計價，今年5月份大陸進出口5011.9億美元，下降6.2%。其中，出口2835億美元，下降7.5%；進口2176.9億美元，下降4.5%。這一數據中，出口與去年同期相比降幅達7.5%讓外界頗感意外與憂心。

但中信證券的研報指出，在去年同期高基數效應的拖累下，5月出口數據有一定程度回落。從各區域對總出口的帶動來看，非美歐區域特別是非洲和俄羅斯的貢獻較為明顯，中信證券認為，這和疫情防控放開後中國與一帶一路國家的合作快速推進有關。儘管歐美等發達經濟體均面臨著衰退的風險，但來自非美歐區域的需求有望對大陸今年出口形成一定支撐。

中信證券說，綜合來看，今年出口有望保持微幅正增長，同時也能保持貿易順差對經濟增長的正貢獻。

而招商證券則指出，6月和7月面臨的出口增速壓力依不小，再加上去年同期基數較高，6月和7月出口增速大概率繼續在負值區間。

招商證券表示，從全年來看，在全球庫存週期完成主動去庫後，大陸出口增速會在5-7月份換擋後再次上行，全年出口增速在1%~3%左右。對於進口，4月末大陸工業企業營業收入增速由負轉正，國內庫存週期逐漸從主動去庫向被動去庫邁進，進口增速逐漸向0值靠攏的趨勢較確定，但目前生產形勢依然偏弱，短期內進口增速仍然承壓。